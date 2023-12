Riaperta dopo i lavori di restauro la Torre Esagonale di Monteleone

E’ stata riaperta dopo i lavori di restauro l’antica Torre Esagonale del XI secolo nel piccolo borgo di Monteleone di Fermo, un simbolo architettonico del paese, e per l’occasione è stata allestita al suo interno una mostra d’arte contemporanea. La cerimonia ufficiale si è tenuta nei giorni scorsi, presenti al taglio del nastro oltre al padrone di casa il sindaco Marco Fabiani, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, i colleghi sindaci Marco Rotoni di Servigliano e Antonio Del Duca di Montedinove. L’intervento è stato finanziato dal Gal Fermano per l’80% e per il 20% dal Comune per un valore complessivo di 126.000 euro, all’interno del progetto Pil ‘Itinerari di Storia’. "L’inaugurazione della Torre Esagonale – spiega Marco Fabiani – rappresenta il risultato tangibile di un lavoro instancabile di riqualificazione e valorizzazione del nostro centro storico portato avanti negli anni. La Torre Esagonale, simbolo di rinascita e maestria architettonica, ha finalmente aperto le sue porte, accogliendo una folla entusiasta di visitatori e amanti dell’arte. Questo monumento iconico rappresenta il trionfo del lavoro collaborativo e dell’impegno nel preservare e promuovere il ricco patrimonio culturale della regione e sarà un elemento di promozione del territorio". La Torre Esagonale è stata costruita intorno all’anno mille e rimaneggiata nel XIV secolo, e rappresenta un unicum nel territorio Fermano. La serata è stata resa ancora più preziosa con la cerimonia di premiazione del 5° Concorso ‘La Casa del Pittore’, nell’occasione sono stati insigniti di un riconoscimento gli artisti Sue Kim della Corea del Sud e il talentuoso artista salernitano Pierpaolo Perrone. Il loro straordinario talento artistico ha catturato l’attenzione della giuria, lasciando un’impronta indelebile nell’ambito di una competizione accesa e coinvolgente che ha visto la partecipazione di giovani artisti italiani e russi, i quali hanno trascorso un’estate fruttuosa nella residenza d’artista a Monteleone di Fermo.

Fra le opere esposte anche una ricostruzione miniaturizzata della Torre Esagonale realizzata da Jonathan Mancini, esperto di grafica locale. Oltre alla premiazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare la mostra delle opere di tutti gli artisti coinvolti nel concorso, regalando al pubblico un’esperienza immersiva nell’universo dell’arte contemporanea. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 7 gennaio.

Alessio Carassai