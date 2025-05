Riaperta la chiesa del Santissimo Crocifisso

Un grande coinvolgimento emotivo ha accompagnato la cerimonia di riapertura al culto della Chiesa del Santissimo Crocifisso di Monterubbiano, a cui hanno preso parte molte autorità, tra cui l’Arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio. Nel corso degli ultimi trent’anni, il complesso monumentale di cui fa parte la Chiesa del Crocifisso, ha vissuto vicende dolorose che l’hanno visto sottratto per molto tempo alla fruizione di fedeli e turisti. In questi ultimi anni, grazie al fattivo ed incessante impegno della Confraternita del Santissimo Crocifisso, ed in particolare del priore Massimo Sgrilli, sono state messe in atto iniziative, attività, progettualità che hanno raggiunto l’obiettivo di riaprire l’edificio. Oltre all’intervento di restauro, la Confraternita (impegnandosi economicamente) ha provveduto anche al restauro del dipinto raffigurante il ‘Battesimo di Cristo’ realizzato dal Bonfini da Patrignone, dell’acquasantiera del 1619 e delle stazioni della Via Crucis provvidenzialmente recuperate. Tra le tante autorità presenti alla cerimonia, tutte accolte dal sindaco Meri Marziali, erano presenti rappresentanti istituzionali della regione Marche, della provincia di Fermo e di tanti Comuni del Fermano. La riapertura segna un passaggio importante per la Confraternita, da sempre legata alla storia di Monterubbiano.

Paola Pieragostini