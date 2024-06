Fermo, riaperta la strada per l’Infernaccio: festeggiano i turisti

Fermo, 5 giugno 2024 – Con apposita delibera il Comune di Montefortino ha riaperto al transito la gola dell’Infernaccio nel tratto di strada che dal bivio Piantacera conduce fino al secondo bivio di accesso dell’Eremo di San Leonardo.

E’ stato il sindaco Domenico Ciaffaroni ad annunciarlo tramite i canali istituzionali del Comune, si tratta di una bella notizia per gli appassionati trekking e di montagna. La gola dell’Infernaccio, insieme al santuario della Madonna dell’Ambro, è una delle mete più frequentata e apprezzata dai visitatori.

Ogni fine settimana si contano centinaia di escursioni che si concedono una passeggiata sul sentiero che conduce alla sorgente del fiume Tenna, all’eremo di San Leonardo o fino al passo Cattivo. “Abbiamo terminato nelle ultime settimane alcuni lavori di manutenzione – spiega il sindaco Domenico Ciaffaroni – per la rimozione di alcuni sassi, sistemazione della carreggiata, rifatto alcuni canaletti di scolo delle acque di superficie, cose di questo genere. Adesso la strada è nuovamente transitabile e aperta agli appassionati di montagna. Senza dubbio la gola dell’Infernaccio è una delle mete più gettonate del nostro territorio. L’affluenza è ovviamente legata alle condizioni meteo, non esiste un metodo per calcolare il numero preciso, ci regoliamo solamente con il numero delle auto parcheggiate, ma nei soli tre mesi estivi viene frequentata minimo da 20.000 escursionisti”.

L’ordinanza è entrata in vigore a partire dal 1 giugno, e salvo complicazioni resterà attiva per tutta l’estate, offrendo agli appassionati della montagna di godere dello spettacolo naturale offerto dalla gola dell’Infernaccio un sentiero che permette di godere delle bellezze del sottobosco e del fiume, per poi proseguire lungo i sentiero che consentono di raggiungere i vari angoli del parco dei Sibillini.