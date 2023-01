Riaperte al traffico via Piave e via Brennero, collegamento al lungomare Gramsci

Dopo le variazioni alla viabilità cittadina messe in atto martedì scorso (un tratto del lungomare Gramsci percorribile a senso unico con direzione nord-sud, anziché com’era prima sud-nord, e viale della vittoria senso unico direzione sud-nord, anziché nord-sud) l’amministrazione comunale ha dato disposizione, ieri, di procedere ad effettuare dei nuovi interventi: due tratti di collegamento con il lungomare Antonio Gramsci, via Piave e via Brennero, sono stati riaperti al transito veicolare. Il personale addetto è stato impegnato nella rimozione del blocchi in ferro: "Dopo il delicato articolato intervento portato a termine ad inizio settimana – spiega l’assessore alla viabilità nonché vice sindaco, Lauro Salvatelli, nella foto – abbiamo

deciso di riaprire i tratti in questione per agevolare lo scorrimento del traffico che, come sappiamo, sarà di sicuro maggiormente sostenuto durante la stagione estiva".