Dopo l’inaugurazione del nuovo ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’, la comunità di Amandola si riappropria di un secondo edificio. Sabato scorso nel primo pomeriggio è stato riaperto il monastero di San Lorenzo, un complesso architettonico di pregio sito all’interno del centro storico di Amandola che conta fra chiesa, chiostro e gli altri spazi, oltre 1.500 metri quadrati di superficie. Il monastero era stato dichiarato inagibile subito dopo le prima scossa sismica di agosto 2016, i segni del terremoto erano evidenti sulla facciata, sul tetto della struttura e sul campanile parzialmente crollato, ora è stato riportato al sua antico splendore.

Alla cerimonia di apertura hanno presenziato Monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, che ha impartito la solenne benedizione, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, don Amancio parroco del paese e le suore che dopo anni, in cui sono stata ospitate in una struttura in località Marnacchia, sono tornano con estrema felicità in quella che rappresenta la loro ‘casa’. Complessivamente sono 12 le suore ospitate dalla struttura come raccontato dalla badessa, ma due attualmente sono impegnate in opere missionarie all’estero, ma faranno presto ritorno.

"Dopo l’inaugurazione dell’ospedale che cura il corpo – commenta il sindaco Adolfo Marinangeli – arriva l’inaugurazione del monastero con le sorelle che invece si occuperanno di alleviare le ferite dello spirito. Oltre all’estrema felicità di veder recuperato un complesso storico incastonato nel centro storico e che quindi rappresenta un tassello importante del contesto urbano della città, c’è la felicità di poter ritrovare le suore che sono una parte viva del paese. Da che io abbia memoria, loro ci sono sempre state e sono un riferimento per la popolazione".

E’ stato poi il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli a fornire gli elementi della portata dell’intervento che ha interessato il monastero di San Lorenzo, un operazione che ha richiesto quasi due anni di lavoro e 4 milioni di euro, un lavoro svolto fianco a fianco grazie alla collaborazione fra l’Arcidiocesi di Fermo e l’Ufficio ricostruzione della Regione Marche. L’intervento oltre al ripristino strutturale ha previsto anche opere accessorie per implementare la sicurezza della struttura. Gli interventi per essere puntuali termineranno far qualche giorno, quando sarà ripristinata anche l’area verde adiacente al monastero.

Alessio Carassai