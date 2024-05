Riaperto il teatro del Beato Pellegrino

In un clima di emozione generale dopo circa 40 anni, è stato inaugurato e riaperto al pubblico il Tetro del Beato Pellegrino di Falerone. Non è semplicemente il recupero di uno spazio pubblico di ritrovo e promozione della cultura, ma un luogo del cuore, a cui molti faleronesi hanno collegato ricordi e storie che in qualche modo hanno scritto pagine significative della comunità. Si è tenuta ieri intorno alle 17 la cerimonia di inaugurazione del Teatro del Beato Pellegrino, oltre al sindaco Armando Altini seguito dalla sua Giunta, sono intervenuti il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, diversi sindaci e amministratori del circondario, Marco Armellini della Comunità di patrimonio di Falerone e tanti cittadini che non hanno perso l’occasione di poter visitare la struttura dopo i lavori. L’opera di riqualificazione è costata complessivamente circa 1.400.000 euro, ovviamente sono state apportate delle migliorie tecniche per quanto riguarda impianto di riscaldamento, sistema audio e illuminazione, il teatro avrà una capacità di 138 posti seduti. "Per noi è un momento di emozione ed estrema soddisfazione – commenta Armando Altini – i lavori sono stati costellati di continue complicazioni, tanto che sono stati necessari circa 2 anni. Il teatro era in uno stato di completo abbandono, appena iniziati i lavori è stata scoperta una grave infiltrazione che è stata dovuta sanare, ma in corso d’opera sono intervenute altre complicazioni. Alla fine quest’Amministrazione tramite i fondi della ricostruzione post sisma, Pnrr e risorse proprie, è riuscita a riconsegnare quest’opera alla popolazione. Un ringraziamento va rivolto all’architetto Evelina Ramadori, che oggi non è più tra noi, che ha sviluppato il piano di recupero della struttura". Dopo la benedizione e qualche frase di rito degli ospiti, gli intervenuti, hanno potuto gettare una prima occhiata all’interno del Teatro del Beato Pellegrino, tornato a nuova vita in tutti i sensi. "Sono stati effettuati interventi per rendere il teatro più sicuro e funzionale – conclude Altini – impianto auto e illuminazione di ultima generazione, nuovo sistema antincendio, arredi più confortevoli, sono stati fatti anche dei lavori in esterno della struttura. Adesso che abbiamo recuperato il teatro dovremo allestire una stagione culturale, ma la struttura potrà ospitare anche convegni formativi, eventi per le scuole, incontri con la popolazione a molto altro".

Alessio Carassai