Riapre il centro diurno per l’Alzheimer

È ferma dalla primavera del 2020, interrotta dall’insorgere dell’emergenza pandemica, l’attività del Centro diurno Alzheimer allestito da anni ormai, nel distretto sanitario cittadino ma "entro un mese l’attività ripartirà". L’assicurazione arriva dalla direzione dell’Area Vasta4 che è stata in costante contatto con gli operatori e i referenti del servizio, per completare le procedure necessarie a garantire la copertura di risorse umane richieste dal Centro. In realtà, l’intento era di riaprire entro la fine dell’anno, considerando l’importanza di un servizio che rappresenta un valido supporto alle famiglie dei malati. "Il fabbisogno di personale a copertura di altri servizi, anche connesso alla situazione Covid ha imposto un breve slittamento, ma il Centro diurno ripartirà a pieno regime entro gennaio", fa sapere l’AV4. Nel dettaglio, il funzionamento del Centro richiede 2 infermieri, 5 operatori socio sanitari e 2 educatori sociali, a copertura di un’attività di 10 ore al giorno, dalle 8 alle 18, dal lunedì al sabato. "La Regione Marche ha dato parere favorevole alle assunzioni straordinarie di personale utili a riprendere un servizio di cui ha riconosciuto l’importantissima attività – commenta il subcommissario dell’Area Vasta 4, Roberto Grinta (nella foto) – per cui questa Direzione sta provvedendo a completare il reclutamento delle risorse umane necessarie". Procedure che richiedono tempi un po’ più lunghi del previsto. "Montegranaro tornerà a garantire un presidio qualificato, con un prezioso servizio integrato degli educatori e del personale sanitario, volto a sostenere i malati di Alzheimer e supportarne i familiari, in un ambiente accogliente e favorevole, con attività cognitive e riabilitative utili al mantenimento delle capacità psicofisiche degli assistiti" la conclusione del subcommissario Grinta.