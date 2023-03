Riapre il centro per i malati di Alzheimer

È motivo di soddisfazione, in primis per gli utenti e poi, a cascata per l’Ast 4 e per l’amministrazione comunale, l’avvenuta riapertura del centro diurno per pazienti affetti da Alzheimer, nel presidio sanitario cittadino. Le porte del centro si erano chiuse nei primi mesi del 2020, all’indomani dell’insorgere dell’emergenza Covid e, a distanza di tempo, non erano state riaperte in quanto, nel frattempo, dovevano essere risolte questioni legate al reperimento del personale. La riapertura era stata annunciata dalla direzione dell’allora Area Vasta 4 per fine gennaio ma poi è slittata a un paio di giorni fa, il tempo necessario per garantire la presenza di 2 infermieri, 5 operatori socio sanitari e 2 educatori sociali a copertura di un’attività di 10 ore al giorno, dalle 8 alle 18, dal lunedì al sabato. La ripresa dell’attività del Centro Alzheimer è stata salutata con soddisfazione dal sindaco Endrio Ubaldi, subito informato dal commissario dell’Ast, Roberto Grinta, "che mi ha comunicato ufficialmente la notizia, dicendomi che la riorganizzazione della struttura è in ordine e che tutto il personale e gli educatori sono molto coinvolti e motivati. Si tratta di un servizio importantissimo che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per le famiglie del territorio che hanno i propri cari affetti da questa terribile malattia". Adesso che il Centro è nuovamente operativo, si tratta di attendere qualche giorno per completare il graduale inserimento dei pazienti e riprendere l’attività a pieno regime. "È un altro importante segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità", commenta ancora Ubaldi.

m. c.