Riapre il centro: "Ricominciamo a donare"

"Ora è ufficiale. Da sabat torniamo a donare a Sant’Elpidio a Mare. Fatevi sotto con le prenotazioni": trapela tutto l’entusiasmo per il ‘ritorno a casa’ del Centro Raccolta dell’Avis elpidiense, nel post pubblicato dal presidente, Sandro Birilli. Chiuso da ottobre per lavori nell’ex ospedale cittadino, il Centro Raccolta era stato costretto a ‘emigrare’ a Fermo, con tutte le incognite che questo poteva comportare in termini di donazioni, perché magari non tutti gli associati sarebbero stati disposti ad andare a donare sangue in trasferta. Invece, i numeri hanno smentito le previsioni tanto da far commentare a Birilli: "Grazie ai nostri straordinari donatori, l’Avis di Sant’Elpidio a Mare ha chiuso il 2023 con 837 donazioni, 50 in più rispetto al 2022 e questo, nonostante i due mesi di chiusura (novembre e dicembre, ndr) del nostro centro". Molti i donatori che non si sono fatti scoraggiare dalla distanza e hanno risposto ‘sì’ alla chiamata per la donazione periodica, raggiungendo il Centro Raccolta allestito temporaneamente presso il Centro Trasfusionale di Fermo. I lavori nell’ex ospedale, in realtà dovevano durare all’incirca un mese, ma i tempi si sono allungati per cui solo a distanza di tre mesi è stato possibile riattivare, in piena sicurezza, il Centro Raccolta che, da sabato, tornerà pienamente operativo. Nel frattempo, per l’Avis sezione ‘Scoccini’, a solidarietà si è aggiunta solidarietà, nel senso che ha aderito all’iniziativa ‘Una pigotta per l’Unicef’ in collaborazione con l’associazione ‘Spazio Donna’.