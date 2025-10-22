Riapre la chiesa di San Francesco

Almeno uno dei cantieri che stanno affliggendo il centro storico è concluso e l’amministrazione Calcinari si prepara a riconsegnare alla città la chiesa di San Francesco che, essendo la prima opera pubblica finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che viene ultimata, merita una bella ribalta. Così, il 31 ottobre (ore 10) saranno finalmente riaperte le porte di una chiesa chiusa da tempo immemorabile, alla presenza del sottosegretario agli interni, Emanuele Prisco. All’interno di San Francesco saranno ricollocate al suo posto le tele di Ernst Van Schayck (1614) e Gerolamo di Tiziano (finora attribuita al Tizianello, 1564): due opere restaurate una ventina di anni fa, custodite nella pinacoteca civica (ora oggetto di lavori finanziati col Pnrr) e attualmente nella sala consiliare dove è stato approntato un allestimento provvisorio per le due imponenti tele e per i polittici di Vittore Crivelli. La chiesa che si affaccia sul Corco Baccio ed è inglobata nel complesso della sede storica del ‘Tarantelli’ è del 1300, ristrutturata nel 1700, e oltre 30 anni fa ospitava il presepio permanente, smantellato quando si rese necessario un intervento di restauro.

Da allora, è rimasta chiusa al pubblico ed è diventata un comodo ricettacolo di masserizie varie e materiali in disuso. Circa 20 anni fa, prese corpo il progetto di farne un auditorium ma toccherà attendere parecchi anni, arrivando all’oggi, per vedere realizzati lavori di restauro. La riapertura di San Francesco segna una tappa importante: si restituisce un luogo culturale dalla grande valenza e hanno spiegato il sindaco Gionata Calcinari e l’assessore alla cultura, Giovanni Martinelli comunicando la novità allo sparuto numero di cittadini presenti all’assemblea pubblica promossa in centro città, la prima della campagna d’ascolto su tutto il territorio che stasera fa tappa a Casette (ore 21,15, sala parrocchiale). Altri argomenti sollevati: disservizi nella raccolta rifiuti, per la quale si sta approntando il nuovo bando (l’appalto scade a dicembre 2026); il verde inteso come sfalci, potature e piantumazioni; viabilità, marciapiedi e manutenzioni di strade comunali e provinciali.

Marisa Colibazzi