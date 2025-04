Riapre la gelateria ‘Igloo’ grazie a Enrico e Giuseppina

Continuità e sviluppo a Petritoli, paese dell’entroterra fermano, tra i più dinamici nell’apertura di attività commerciali. Nella frazione Valmir, già punto di riferimento per tutta la Valdaso per la proficua frequentazione del centro commerciale, l’onda degli investimenti privati che si fanno forza di comunità, continua con la riapertura stagionale di nuova gestione della rinomata gelateria ‘Igloo’. Dopo gli anni di consolidato successo professionale raggiunto dalla gelateria fondata dalla famiglia Ripà, il testimone della gestione è passato a due giovani petritolesi: Enrico Ercoli e Giuseppina Sacripanti, pronti ad investire sul proprio futuro scommettendo sul territorio di residenza. Un paese in crescita, Petritoli, che nel corso degli anni ha visto lo sviluppo dell’intero territorio comunale. Dal borgo alle frazioni di Moregnano e Valmir, ogni luogo offre servizi, vivibilità e benessere sempre più apprezzati da residenti e turisti. "Solo qualche mese fa – commenta il sindaco Luca Pezzani – a Valmir è sorta una nuova attività che mancava dalle nostre parti, che è il Kebab ‘Kebbabbissima’. Alla novità si aggiunge la prosecuzione della tradizione del gelato con il cambio di gestione dell’Igloo. Ogni amministrazione comunale non può che essere fiera delle attività commerciali, segno di crescita economica e sviluppo di comunità".

Paola Pieragostini