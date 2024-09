Riapre la storica orologeria ’Cartuccia’

C’è chi rispolvera una storia antica per ridarle nuova vita. L’orologeria, oreficeria ‘Cartuccia’ attività storica della città, dopo una pausa significativa, sabato riapre le porte. "E’ un angolo di storia e tradizione che riparte e che tornerà ad offrire a clienti e appassionati la sua raffinata selezione di gioielli e orologi" assicura Luigi Cartuccia che si appresta a riprendere l’attività da dove era stata lasciata. Il negozio è stato fondato da Giuseppe Cartuccia, maestro orologiaio, e presto, con l’oreficeria, è diventato un punto di riferimento per qualità e servizio: "I clienti hanno sempre apprezzato la simpatia, l’abilità e la professionalità di mio padre Giuseppe – racconta – famoso perché mentre serviva i clienti canticchiava motivi anni ’50, con allegria e serenità".

Nei primi anni 2000, l’attività era passata di mano alla primogenita e ora, con la riapertura, passa al secondo figlio, Luigi, cresciuto accanto ai genitori che riparavano sveglie e orologi ‘a corda’, oggi oggetti vintage. Per la riapertura, il negozio è stato rinnovato, pronto per guardare al futuro, ferma restando la volontà di non perdere l’eredità e la storia di un marchio che in città ha rappresentato qualcosa di bello e che si prepara a offrire servizi al passo con i tempi, personalizzazioni, restauro di orologi e gioielli, creazioni su misura. Un altro segno del voler guardare al futuro senza perdere il legame col passato, è dato dal fatto che in negozio ci sarà la nipote di Giuseppe, Sara, incaricata ‘Care is gold’, abilitata alla promozione di oro puro fisico da investimento.