Riapre l’orto botanico al Chiostro di San Francesco

Una cerimonia sentita e partecipata, ha fatto da cornice all’inaugurazione della riapertura dell’orto botanico, situato all’interno del Chiostro di San Francesco, al centro storico di Monterubbiano. La cerimonia si è svolta durante la consueta festa dell’albero che ogni anno il Comune celebra con il coinvolgimento degli studenti dell’istituto comprensivo Pagani. I lavori all’orto botanico si sono conclusi a dicembre 2024 finanziati per 49mila euro dal Gal Fermano e per 21mila euro da fondo comunale. L’opera ha riguardato la riqualificazione dell’area verde a ridosso della scarpata sottostante all’orto botanico, con la messa a dimora di una nuova siepe e successivo riposizionamento di recinzione. La totalità dei lavori, ha compreso inoltre l’arretramento e la demolizione di un tratto di pavimentazione non più agibile (con conseguente rifacimento) sistemazione, pulitura e riprofilatura della scarpata stessa dell’area verde e la regimazione delle acque. Si aggiungono altri interventi mirati al miglioramento dell’accessibilità fisica e sensoriale delle infrastrutture esistenti. La riqualificazione dell’area si completa con la messa a dimora di numerose piante, per mano e volontà degli studenti a testimonianza del valore di cui l’orto è custode. Soddisfazione per l’esito dei lavori e della cerimonia, è stata espressa dall’amministrazione comunale.

Paola Pieragostini