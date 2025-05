"Riaprire i musei e la torre civica"

Matteo Ripani, Pasticceria Cardenà nella centralissima Piazza Matteotti, non ha dubbi su cosa si aspetta dall’amministrazione che verrà: "Bisogna riavviare tutti i musei, la torre civica, per richiamare i turisti. Ma bisogna anche curare di più il decoro nel centro storico, a partire dalla pavimentazione in condizioni pietose, per non parlare della sporcizia prodotta dai piccioni. Chi amministra non deve limitarsi a proporre, deve fare". In Piazza Matteotti il problema dei parcheggi è sentito, la sosta è un problema: "I parcheggi sono un tasto dolente. Si sarebbe dovuto sviluppare un progetto nella zona di Porta Canale, dove si possono reperire spazi per la sosta ma bisognava farlo prima. Adesso …".