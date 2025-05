Riaprono i ’Cantieri della Civiltà Marinara’

Dopo importanti lavori di riordino e riorganizzazione, domenica primo giugno 2025, riaprono al pubblico, i Cantieri della Civiltà Marinara di Porto San Giorgio, uno dei luoghi più evocativi dedicati alla memoria e all’identità della marineria Adriatica. A guidare questa nuova fase è Maggioli Cultura e Turismo, realtà specializzata nella valorizzazione del patrimonio culturale. I Cantieri, ospitati nel Palazzo Trevisani in Borgo Castello nascono dalla collaborazione tra il Comune e l’Istituto Centrale per i Patrimonio Immateriale, a cura di Francesco De Melis. Si tratta di un polo culturale immersivo unico, dedicato al Fortunale del 30 marzo 1935, la terribile tempesta che causò la morte di 11 marinari. Le voci dei sopravvissuti registrate negli anni ’70 dall’antropologo – cineasta De Melis risuonano ancora oggi grazie ad una installazione che restituisce l’intensità emotiva di quella notte. L’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, ha espresso: "Emozione e orgoglio per questo traguardo, frutto di un impegno volto a superare la vecchia storia del museo per abbracciare un’innovazione totale. Il progetto mira a fare dei Cantieri un punto di riferimento per la promozione culturale e turistica. La visione è quella di un ’museo vivo’ , che coinvolge didattica, eventi e visite guidate. Il curatore De Melis ha evidenziato che lo spazio offre "un’immersività ’nel mondo perduto’ della civiltà marinara, attingendo alla sapienza orale dei pescatori e alla storia, come quella del Fortunale. L’uso della tecnologia serve a far respirare ancora questa identità, trasformando il museo in un’installazione artistica dove i contenuti sono trasmessi visivamente e sonoramente". La nuova gestione, illustrata da Gianluca Bellucci e Samanta Ripa di Maggioli Cultura, prevede un approccio proattivo, proponendo contenuti e attività per attrarre il pubblico. L’ingresso al museo sarà gratuito, benché alcune attività possano prevedere un contributo. Sono previste nuove aperture, con orari serali d’estate da mercoledì a domenica ore 19-22, a settembre giovedì e venerdì ore 10-13, sabato e domenica ore 10-13 e 15-18. La programmazione si articola su tre filoni principali: proposte didattiche per le scuole, mostre, concerti, percorsi tematici legati ai saperi marinari, alle costellazioni alla navigazione, musicoterapia e arteterapia e visite guidate. Per ampliare l’offerta, saranno utilizzati anche altri spazi come Rocca Tiepolo, il porto e la biblioteca. I Cantieri saranno tappa fissa dei tour guidati organizzati a Porto San Giorgio, martedì e mercoledì sera. L’accordo di gestione ha una durata fino al 31 dicembre 2026.

Silvio Sebastiani