Riaprono le poste di San Patrizio

Dopo i lavori di adeguamento necessari all’efficienza dell’attivazione del progetto ‘Polis. Casa dei Servizi Digitali’, anche l’ufficio postale di Campofilone con sede a Borgo San Patrizio 80, ha riaperto al pubblico. Durante il tempo della chiusura, sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione per accogliere, non appena saranno operativi, tutti i servizi della pubblica amministrazione previsti dal progetto ‘Polis’, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila Comuni con meno di 15mila abitanti. Tra gli interventi straordinari, anche la tinteggiatura dell’ufficio e la creazione della postazione relazionale per i futuri servizi da erogare. Poste Italiane, quindi comunica la riapertura dell’ufficio ricordandone il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45.

Paola Pieragostini