Ricatti, minacce e intimidazioni: “Il grande amore diventato incubo”

Fermo, 14 marzo 2025 – Prima l’incontro con quell’uomo che sembra essere il suo principe azzurro, poi il matrimonio, la convivenza e quell’amore che diventa sempre più ‘tossico’ fino a trasformarsi nel suo peggiore incubo. Un incubo che si è concluso con il rinvio a giudizio del compagno, della sua ex moglie e del padre dell’uomo, che finiranno ora sotto processo per una lunga serie di abusi. E’ la storia d’amore, dolore e rinascita di Valentina, una 39enne di Sant’Elpidio a Mare che, assistita dall’avvocato Luciana Tosoni, è finalmente tornata a vedere la luce dal tunnel in cui era finita. “Tutto è iniziato nel 2019 – racconta Valentina - quando ho incontrato lui: è stato un colpo di fulmine. Dal giorno del nostro incontro, siamo stati inseparabili. Io vivevo nelle Marche, lui a Sanremo, ma la distanza non sembrava un ostacolo. Lui era attento, dolce, presente, mi faceva sentire importante. Dopo poco tempo ho deciso di trasferirmi a Sanremo per vivere con lui e trovare un lavoro in un casinò. Sapevo che aveva un passato complicato: aveva un bambino di circa tre anni e una relazione turbolenta con la madre di suo figlio. Quando lei ha scoperto di noi due, ha scatenato un vero inferno: insulti, accuse, minacce. Nel frattempo, anche lui ha iniziato a cambiare. Era geloso, possessivo. Non voleva che andassi in palestra, che indossassi leggings, che ricevessi complimenti sul lavoro. Messaggi e chiamate continue, controlli, ossessione: mi stava togliendo la libertà”. I segnali che le cose stavano cambiando sono diventati sempre più evidenti, soprattutto quando Valentina ha iniziato a tornare sempre più spesso nel suo paese natio per fare visita ai genitori: “Lui faceva scenate, cercava di impedirmi di partire, pretendeva che rimanessi a Sanremo, adducendo scuse legate all’affido del figlio”.

Poi è arrivato un altro problema: suo padre, noto pregiudicato, è uscito di prigione. “Non avevano un buon rapporto – continua Valentina - ma io cercai di aiutarli a riavvicinarsi. Ma presto questa presenza divenne opprimente. Ogni volta che litigavamo, lui minacciava di chiamare suo padre per ‘farmelo capire’. Vivevo sotto continuo ricatto. Le liti sono diventate sempre più violente. Mi tagliava i vestiti, mi buttava le scarpe dal balcone, scaricava i miei jeans nel water. Sui social, bloccava i miei contatti, insultava chiunque mi scrivesse, rispondeva ai miei messaggi fingendo di essere me. Eppure, ogni volta che cercavo di lasciarlo, lui mi implorava di tornare, promettendomi che sarebbe cambiato. E io, ogni volta, cedevo. Alla fine, ho trovato il coraggio di andarmene. Sono tornata a casa dai miei genitori. Ma l’incubo non era finito, lui non accettava la fine della nostra storia. Sperava che tornassi, visto che il mio contratto al casinò dove lavoravo era ancora attivo. Così, senza dirgli nulla, ho dato le dimissioni”.

E’ stato allora che la situazione è precipitata. Valentina è diventata prigioniera del marito, della sua ex e del padre: “Ho iniziato a ricevere minacce da profili falsi sui social. Ogni volta che facevo una diretta online, venivo sommersa da insulti e intimidazioni. Le mie foto circolavano senza il mio consenso, e anche la mia famiglia è stata coinvolta. Minacce di morte, chiamate anonime tutta la notte. Non riuscivo più a vivere, a dormire, a sentirmi al sicuro”. Alla fine Valentina ha deciso di denunciare tutto, di affidarsi alla legge e al suo legale, sperando di trovare giustizia: “Sono trascorsi due anni e io continuo a lottare per poter finalmente trovare un po’ di pace per me e la mia famiglia. L’avvocatessa Tosoni, una professionista instancabile, che ha dedicato ogni momento del suo tempo per starmi vicina, è stata la mia salvezza. Questa è la mia storia. La condivido nella speranza che possa essere d’aiuto a chiunque si trovi in una situazione simile. Nessuno merita di vivere nella paura e privato della propria libertà”.