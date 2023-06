Ricatto hard all’ex ragazza: politico finisce a processo

Fermo, 25 giugno 2023 - Un vile ricatto hard di cui, in un primo momento, sembrava anche lui vittima ma che, invece, egli stesso avrebbe architettato per estorcere denaro alla sua ex. Per questo motivo un politico di Porto Sant’Elpidio è stato rinviato a giudizio. L’uomo finirà alla sbarra per rispondere del reato di estorsione, minaccia e ingiuria nei confronti di una donna elpidiense, a cui in due riprese erano state chieste ingenti somme di denaro per evitare la pubblicazione di alcune foto scattate otto anni prima mentre consumava un rapporto orale insieme al suo partner di allora. Le fitte indagini dei carabinieri della Compagnia di Fermo, i controlli sulle utenze telefoniche e sulle mail, effettuati dai consulenti tecnici degli inquirenti, sembrerebbero collegare inequivocabilmente l’ex della donna al diabolico piano inscenato per ricattarla.

Tutto inizia otto anni fa quando la lei intraprende una breve storia con un suo amico d’infanzia. Lui, in un’occasione, le propone di scattare delle foto amatoriali mentre consumano un rapporto orale e donna accetta. Sembra finita quando decidono di cancellare tutto. Nell’agosto del 2021, come un fulmine a ciel sereno, riceve un messaggio su Istagram da un profilo falso, in cui si chiede a lei e al suo ex di pagare diecimila euro se non vogliono che le immagini vengano diffuse pubblicamente. La donna va nel panico e contatta subito quell’uomo con cui aveva scattato le foto e anche lui appare estremamente preoccupato, così decidono di pagare e sarà lui a consegnare la somma di denaro seguendo le indicazioni dei fantomatici ricattatori.

La presunta consegna avverrà due giorni dopo fuori dal casello autostradale di Pescara. Al ritorno dal capoluogo abruzzese lui racconta alla donna di essere stato portato in una stradina da due persone armate, di aver consegnato loro i soldi, mentre intorno all’auto c’erano altri uomini, che, però, non si erano avvicinati. I ricattatori, dopo il pagamento, avrebbero quindi cancellato le foto dal loro pc portatile. Neanche un mese dopo, i componenti della fantomatica banda di ricattatori tornano alla carica. Inviano una mail alla donna in cui chiedono altri ventimila euro. A quel punto, però, lei mangia la foglia e scatta la denuncia ai carabinieri. Al termine delle indagini, emerge chiaramente che la presunta banda di ricattatori non è mai esistita e che dietro alle richieste di denaro si celerebbe solo il politico elpidiense. Ed esclusivamente per lui scatta il rinvio a giudizio.