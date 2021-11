Fermo, 9 novembre 2021 - Approda anche sul programma televisivo di Italia 1 Le Iene il caso di estorsione, minaccia e ingiuria ai danni della donna di Porto Sant’Elpidio, a cui in due riprese sono state chieste ingenti somme di denaro per evitare la pubblicazione di alcune foto hard scattate otto anni fa insieme al suo ex. L’inviata si è recata appositamente nel Fermano per intervistare la vittima del ricatto - che anche nel video del programma rimane anonima - e per fare chiarezza sul mistero di chi possano essere i componenti della fantomatica banda che avrebbe messo in atto l’estorsione. Anche dal servizio effettuato da ’Le Iene’ emergono gli stessi dubbi sollevati dal nostro articolo su chi ci sia dietro al ricatto. Anche il video porta a pensare che il piano sia stato ideato proprio dall’ex della donna, che viene persino intervistato, per poi scappare quando va in difficoltà. Si tratta di un personaggio politico molto conosciuto a Porto Sant’Elpidio, che fin della prime indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Fermo, è finito nell’elenco dei sospettati. E’ stata proprio la Procura a nominare un consulente tecnico per ricostruire le conversazioni, ripercorrere l’iter dei messaggi e le mail ricevute dalla vittima per capire da quale cellulare o computer siano partite. Presto ci saranno le prime risposte e presto si saprà chi c’è dietro a vigliacco ricatto.

Tutto inizia otto anni fa quando la donna intraprende una breve storia con un suo amico d’infanzia. Lui in un’occasione le propone di scattare delle foto amatoriali mentre consumano un rapporto orale e lei accetta. Sembra finita quando decidono di cancellare tutto. Nel frattempo lei conosce un altro uomo e si sposa ma, nell’agosto scorso, come un fulmine a ciel sereno, riceve un messaggio su Istagram da un profilo falso, in cui compaiono chiedono a lei e al suo ex di pagare diecimila euro se non vogliono che le immagini vengano diffuse pubblicamente. La donna va nel panico e contatta subito quell’uomo con cui aveva scattato le foto e anche lui appare estremamente preoccupato. Lei gli propone di presentare una denuncia, ma lui dice che ha un amico avvocato e gli ha consigliato di pagare, perché è l’unico modo per risolvere la questione. Lei riesce a racimolare duemila euro e la restante parte la mette il suo ex, che sostiene di sentirsi responsabile di quanto accaduto e che sarà lui stesso a consegnare la somma di denaro.

La presunta consegna avverrà due giorni dopo fuori dal casello autostradale di Pescara. Al ritorno dal capoluogo abruzzese lui racconta alla donna di essere stato portato in una stradina da due persone armate, di aver consegnato loro i soldi, mentre intorno all’auto c’erano altri uomini, che, però, non si erano avvicinati. I ricattatori, dopo il pagamento, avrebbero quindi cancellato le foto dal loro pc portatile davanti ai suoi occhi. L’incubo causato da quell’errore di gioventù sembra finito, ma, dopo neanche un mese, i fantomatici ricattatori tornano alla carica. Inviano una mail alla donna in cui scrivono: "Non ci piacciono le persone egoiste. Hai fatto pagare tutto al tuo ex e ora dovrai consegnarci ventimila euro se non vuoi che le foto vengano diffuse". A quel punto sorgono i primi dubbi: perché alla banda dovrebbe interessare chi ha versato più denaro? E come hanno fatto a saperlo? La donna denuncia tutto ai carabinieri.