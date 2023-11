Ricca stagione teatrale, ecco 26 spettacoli invernali:: "Al centro il rapporto umano"

di Alessio Carassai

Una stagione ricca con 26 spettacoli fra novembre e aprile, con tre esclusive regionali e nomi di richiamo nazionale e molto altro ancora. E’ stata presenta ieri nella sede della Carifermo, la stagione 2023-2024 del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio e questa sarà la 15ª stagione dalla sua riapertura. A presentare il cartellone il sindaco Michele Ortenzi, l’assessore Michela Vita, il direttore artistico Gianluca Balestra, Vincenzo Peroni di Dms oltre ai padroni di casa Giorgio Girotti Pucci e Alberto Palma. "Una stagione resa possibile grazie all’impegno di molte persone e dopo un lungo lavoro – spiegano Ortenzi e Vita –. Abbiamo la responsabilità di far riscoprire la bellezza del teatro, i valori di questi luoghi. Abbiamo allestito una stagione di prosa con sette appuntamenti più tre fuori abbonamento, due di questi si svolgeranno anche al mattino per le scuole; il Teatro per ragazzi, la rassegna con Cesare Catà Magical Afternoon, la stagione operistica con quattro appuntamenti e gli incontro con le associazioni. Abbiamo mantenuto il costo degli abbonamento identici allo scorso anno, la campagna abbonamenti inizierà l’11 e 12 novembre orario 16-20".

"Il nostro compito è fornire un servizio – commenta Balestra – quest’anno il tema portante sarà il rapporto umano visto come prospettiva di nuovo umanesimo". Il cartellone di prosa inizierà il 29 novembre con il musical ‘Christmas Carol’ con Roberto Ciufoli (prima regionale); il 4 dicembre ‘La Coscienza di Zeno’ con Alessandro Haber; l’8 gennaio ‘Sesto Potere’ con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo (Esclusiva regionale); 29 gennaio ‘Falstaff a Windsor’ con Alessandro Benvenuti; il 21 febbraio ‘Il Malloppo’ con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro (esclusiva regionale); 19 marzo ‘Così è se vi pare’ con Milena Vukotic e Pino Micol; il 22 aprile ‘Il caso Jekyll’ con Daniele Russo e Sergio Rubini. Per info 0734.952066.