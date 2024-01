Sulle orme di Shackleton. “Un viaggio emozionante”

Fermo, 25 gennaio 2024 – Un esploratore non è un semplice viaggiatore, è un uomo che ama e conosce profondamente la natura, ne cerca gli aspetti più autentici e li cattura in immagini che parlano. È il ritratto del fermano Riccardo Franchellucci, architetto e fotografo, esploratore vero, sabato sarà protagonista di un momento di riflessione organizzato dal Cai di Fermo, per raccontare di una spedizione estrema che Riccardo ha vissuto, qualche mese fa, in Antartide.

L’occasione erano i 100 anni della morte di Shackleton, un esploratore che ai primi dei ‘900 attraversò a piedi la Georgia del Sud, in appena 36 ore. Su quella rotta si è mosso Franchellucci, insieme con cinque compagni, lui unico italiano. L’appuntamento è per le 17 alla sala convegni della Croce Verde, Riccardo racconta con emozione e con le immagini di quell’avventura un viaggio ai confini del mondo, dentro la tempesta perfetta: «Quando siamo partiti, dopo mesi di preparazione, sapevamo di avere di fronte un viaggio molto difficile. Avevamo materiali tecnici e un medico con noi, nessuna possibilità di essere soccorsi, un collegamento aereo dal Cile che ci ha costretti ad aspettare una settimana alle Falkand perché un pezzo del nostro bagaglio è andato smarrito».

Un viaggio così è fatto di imprevisti e di decisioni da prendere in fretta, quello che Riccardo e i compagni si sono trovati davanti è stato il più grande abbassamento di pressione mai registrato, vissuto dentro un ghiacciaio, col vento a 160 chilometri orari, la tenda rotta e due notti da passare dentro un buco scavato nella neve: «Quella è stata una situazione molto pericolosa, in balia della natura, col vento la percezione di freddo aumenta in modo esponenziale. Pensavamo di non poter andare avanti, le slitte di 40-50 kg volavano come aquiloni. Era ottobre e il meteo cambiava di continuo, una situazione che ti mette in una prospettiva diversa, in montagna non si può perdere tempo a lamentarsi, bisogna prende consapevolezza e trovare una soluzione. La montagna si affronta con rispetto, con preparazione fisica e logistica, ognuno di noi aveva i suoi compiti dentro una organizzazione perfetta, con una grande fiducia reciproca, ci siamo affidati in molte situazioni».

Mai Riccardo si è pentito di essere partito, anche se il ritorno in nave, dentro una seconda tempesta e 10 giorni di mal di mare e pericolo è stato decisamente impegnativo: «La maggior parte del tempo l’ho vissuta in mezzo al bianco che confondeva cielo e terra ma anche dentro paesaggi incredibili, fino al mare e all’incontro coi pinguini. Il mio ruolo era proprio quello del fotografo e le batterie della macchina fotografica dovevo tenerle addosso per non farle raffreddare. Avevamo cibo liofilizzato che ad un certo punto stava per finire, così come abbiamo rischiato di finire il gas che ci serviva per sciogliere la neve e bere. Sono tornato con un principio di congelamento alle dita dei piedi, una grande emozione e tanta voglia di ripartire». Riccardo è stato da solo in giro per la Patagonia, la scorsa estate in Pamir dove tornerà, il prossimo luglio: «Sarà un viaggio aperto a chiunque voglia scoprire una terra meravigliosa, il Kirghizistan, poi rifarò la rotta di Bonatti degli anni ’60, in Canada e Alaska, in kayak, tra neve e orsi. Il viaggio, e lo dico proprio con le parole del grande esploratore Bonatti, è un modo per ritrovare la strada maestra».