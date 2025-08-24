Ricci boccia Acquaroli : "A Fermo grandi progetti grazie a chi c’era prima"

L’idea è quella di battere il territorio della regione Marche centimetro per centimetro, una persona alla volta, per una campagna elettorale lampo. Per Matteo Ricci la sfida è grande ma granitica la volontà di arrivare ovunque, per capire problemi e possibili soluzioni, per incontrare la gente vera. La giornata di ieri per il candidato alla Regione Marche di centro sinistra è iniziata al porto di Porto San Giorgio, lo aspettavano i pescatori, da loro voleva sapere di cosa ha bisogno chi vive col mare: "Domani (oggi per chi legge, ndr) saremo ad Ascoli, siamo stati in montagna, torniamo al mare, in questo velocissima campagna elettorale, spiega Ricci, ci hanno voluto far votare a fine settembre, invece che ad ottobre o novembre come tutte le altre, perché queto governo regionale ha paura di perdere e le pensa tutte. Noi però non ci fermiamo, andiamo dove sono le persone perché i problemi non vanno in vacanza". Con Ricci c’è il Pd in forza, alcuni dei candidati, da Loira a Cesetti, da Cencetti a Spagnoli, da Leoni a Croce e tanti altri: "Oggi il sindaco Calcinaro ha dichiarato di voler rappresentare un territorio, quello fermano, che finora non ha avuto rappresentanza. Lo fa appoggiando proprio chi quella rappresentanza ha negato in questi anni, è abbastanza surreale. Fermo ha avuto grandi progetti, come il nuovo ospedale, grazie a gente come il nostro Cesetti, grazie a chi c’era prima. Per noi è essenziale che ogni territorio abbia un suo assessore, di certo anche Fermo lo avrà. Mi pare che Calcinaro abbia perso il contatto con la realtà, fatta di persone che ci stanno chiedendo un cambiamento forte. Per fare l’assessore regionale bisogna vincere, per noi chi entrerà in Giunta lo farà per gli interessi delle persone e non dei partiti".

Si gioca sui temi dell’economia e della sanità la campagna elettorale del centro sinistra: "Le Marche non crescono, nonostante le tante risorse a disposizione. In queste settimane ci raccontano, come promessa elettorale, che abbiamo ottenuto la Zes, a parte il fatto che non ci sono le risorse e nemmeno tutti i comuni del territorio, è evidente che si tratti anche di una certificazione del fallimento di questi cinque anni e di una crisi profonda".

Un accenno lo fa alla vicenda Svem: "Apprendo che sono state spese risorse importanti si parla di un milione e 400 mila euro di consulenze. Ecco, io credo che quella cifra sia utile per altro, vogliamo mettere dieci milioni di euro per sostenere le imprese alla ricerca di nuovi mercati, visti i danni che fanno già i dazi di Trump. Di quei 10 milioni, due si possono già prevedere in casa Svem che, come l’Atim, potrebbe valere la pena di chiudere, visti gli scarsi risultati e i costi invece importantissimi. E poi, bisogna lavorare per sostenere le imprese alla scoperta dell’intelligenza artificiale ma anche della sostenibilità e di politiche di miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone". Chiude con un pensiero per il comparto del turismo: "Una stagione che continuiamo a definire ‘moscia’, mancano gli stranieri, non abbiamo colto le occasioni di crescita. Io sono sicuro che il turismo delle Marche e nel fermano debba avere una importante identità culturale, questa è la Regione della qualità della vita, di tanti giovani che dobbiamo convincere a restare, delle grandi università pubbliche che devono essere valorizzate a scapito di strane esperienze private".

Angelica Malvatani