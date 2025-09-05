Ricci nelle aziende e in ospedale: "In 5 anni le cose sono peggiorate"

Ha toccato il Fermano la campagna elettorale di Matteo Ricci, partendo da Monte Urano, dove ha visitato diverse aziende, per arrivare poi a Fermo. Nel pomeriggio un passaggio alla storica azienda Gicher Stampa, con la titolare Maura Donzelli a raccontare 50 anni di storia, di lacrime, di rinascita. Donzelli, con il direttore della Cna Andrea Caranfa, ha spiegato le difficoltà di chi cerca in ogni modo di andare avanti, in tempo non facile: "Quando abbiamo iniziato eravamo specializzati in sevizi stampa per le attività delle banche. Con la digitalizzazione tutto è finito e abbiamo dovuto reinventarci. Lo abbiamo fatto producendo etichette per vini e prodotti per l’igiene e la cosmesi, oggi possiamo dire di essere rinati e di portare avanti l’attività con le mie due figlie e 40 dipendenti". Donzelli ha ribadito la necessità di sveltire la burocrazia per bandi e possibilità, di sostenere le aziende per farle arrivare a nuovi mercati, anche oltre il confine italiano.

L’appuntamento successivo ha coinvolto l’ospedale di Fermo, in presidio di fronte all’ingresso del Murri candidati, qualche operatore sanitario, le bandiere della pace e della Palestina: "Dentro questa struttura lavorano professionisti eccellenti, ha sottolineato Susy Cola, già primaria di rianimazione, oggi candidata per il Pd, ma non sono nella condizione di lavorare, con turni massacranti e una pessima organizzazione. Manca da due anni il direttore del pronto soccorso, c’è un reparto misteriosamente chiuso quando i posti letto non bastano mai. Per non parlare della legge194, sempre inapplicata". Ricci ha ribadito la necessità di un cambio di passo: "Acquaroli sta incontrando in questi giorni i medici che si lamentano, a tutti dice che cambiare l’assessore alla sanità che è un po’ come certificare il fallimento. La sanità è la competenza principale della Regione, non dico che in passato tutto andasse bene ma in questi cinque anni le cose sono peggiorate, i marchigiani rinunciano a curarsi, è aumentata la mobilità passiva, c’è un sistema che non funziona. E non è colpa dei marchigiani che sono tornati a chiedere i servizi sanitari". Ricci ha ribadito la necessità di portare medici, infermieri, operatori nelle corsie: "Bisogna andare a Roma a chiedere che si destini il 7 per cento del Pil alla sanità, non lasciare spazio alla privatizzazione strisciante. E poi tornare a prendersi cura della salute mentale, dove siamo ultimi in Italia, con gli psicologi di comunità e a scuola, per questo sarà necessario far guidare questo settore ad una persona competente".

Un passaggio sulla vicenda Svem: "In questi giorni tiene banco una questione fondamentale per l’economia marchigiana, la gestione della Svem che lascia più di un dubbio, mentre le aziende non ce la fanno più ad andare avanti. Io dico ad Acquaroli che ha evidentemente perso la fiducia del presidente Santori che lo deve rimuovere subito, non dopo le elezioni, per ridare dignità e ruolo a quella società che doveva essere di riferimento per l’economia. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità".

Angelica Malvatani