Ricci: "Pellegrinaggio di successo"

Raccoglie successo la quarta tappa del pellegrinaggio giubilare, che si è svolto sabato fra la chiesa del Beato Antonio di Amandola e il santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino. Il progetto avviato dall’Arcidiocesi di Fermo, era quello di unire alcune delle chiese simbolo del territorio, abbinando ad ogni pellegrinaggio momenti di riflessione su un particolare tema della società e della vita. "Il pellegrinaggio fino al santuario della Madonna dell’Ambro è andato bene – racconta Stefano Ricci, coordinatore del progetto –. Abbiamo raccolto un discreto numero di adesioni, alcuni di loro ci seguono già dal primo pellegrinaggio, infatti, complessivamente sono sei gli appuntamenti allestiti tutti mirati a riscoprire i luoghi di fede del nostro territorio, ma soprattutto ad affrontare temi legati al giubileo. Una volta partiti da Amandola, dopo la benedizione di don Amancio, seguendo il cammino dei Cappuccini, ci siamo diretti verso il santuario. In località Piedivalle di Montefortino si sono uniti altri fedeli guidati da don Giampiero, una volta al santuario il rettore padre Gianfranco Priori ha impartito la solenne benedizione. Alla cerimonia si sono unità anche dei turisti e un nutrito gruppo di biker già sul posto". Il fascino di allestire un pellegrinaggio in forma stabile verso il santuario della Madonna dell’Ambro, resta comunque molto alto. Non è da escludere che possa arrivare una nuova formula. "Il problema di allestire questi pellegrinaggi è legato al fatto che è preferibile evitare le strade transitate – conclude Ricci –. Sarebbe molto bello e assolutamente fattibile promuovere un pellegrinaggio che colleghi San Ruffino di Amandola, fino al santuario della Madonna dell’Ambro. Un percorso da circa 16 chilometri che costeggia il lago, seguendo gli antichi sentieri dei Cappuccini e la strada del treno si potrebbe arrivare fino alla chiesa di Santa Maria Piè d’Agello fino a raggiungere Montefortino. Al momento è solo un’idea, ma ci si potrebbe ragionare sopra". Restano comunque due appuntamenti per completare il pellegrinaggio. Il 5° appuntamento si terrà sabato 4 ottobre nel pellegrinaggio fra la chiesa a Sacro Cuore di Gesù di Trodica e la chiesa di Santa Maria a Piè di Chienti di Montecosaro da circa 10 chilometri. Per finire sabato 8 novembre dalla chiesa di San Marco alle Paludi fino alla Casa del Clero presso il seminario di Fermo, anche questo da circa 10 chilometri. Per info 329-9411233. Alessio Carassai