Ricci-Schlein a Porto San Giorgio: "Sanità marchigiana peggiorata. E la destra fa male alle imprese"

È un po’ un saluto e uno slancio finale, l’ultimo passaggio della segretaria nazionale del Partito democratico nelle Marche, a Porto San Giorgio ha chiuso la campagna elettorale Elly Schlein a supporto di Matteo Ricci, ancora una volta con una giornata piena di eventi. Un incontro che segue quello del ministro Salvini, al teatro, la risposta del Pd è con una presenza importante di simpatizzanti e di candidati in piazza Matteotti, gli organizzatori parlano di almeno mille e cinquecento persone. Ha aperto la serata lo stesso Ricci che ha sottolineato: "Vengono a parlare di rappresentanza territoriale proprio loro che per la prima volta in giunta non hanno rappresentato la provincia di Fermo. Non metteremo mai prima la politica o gli interessi di partito rispetto agli interessi dei cittadini, prima metteremo i territori. Abbiamo messo in fila in questi giorni gli argomenti principali della campagna elettorale, a partire dalla sanità. Sanità peggiorata ovunque, liste d’attesa impossibili con le persone che non si curano più. Su questo il mio avversario non si è mai voluto confrontare con me, ha fatto saltare praticamente tutti i dibattiti diretti. Questa è una destra che fa male alle imprese marchigiane, che è nel campo di Trump, che chiude e non risolve". Applausi soprattutto sui temi e sui disagi della sanità, sul fascicolo elettronico che dovrebbe modernizzare le procedure e che nelle Marche coinvolge l’otto per cento dei cittadini, in Emilia-Romagna oltre il 94 per cento. "Ho fatto un viaggio straordinario in questa regione con la campagna elettorale, siamo qui ma dobbiamo pensare anche ai drammi del nostro tempo, riconoscendo lo Stato di Palestina, affrontando il cambiamento climatico".

Elly Schlein abbraccia forte il suo candidato e aggiunge: "Dopo vent’anni abbiamo la stessa coalizione progressista in tutte le regioni che vanno al voto, le Marche hanno fatto da modello grazie a Matteo Ricci, instancabile candidato presente in tutti i Comuni delle Marche almeno due volte con l’umiltà di ascoltare. Gli altri presentano le stesse promesse di cinque anni fa. Hanno tolto fondi alla sanità, non ne hanno avuto cura, i medici e gli infermieri hanno svuotato i reparti e si arriva a una sanità a misura del portafoglio delle persone, la nostra è la sanità di Tina Anselmi che curava tutti".

È un po’ un bilancio di quello che si è capito di una regione visitata in lungo e in largo, la segretaria Elly Schlein parla delle aree interne, di risposte diverse che servono ai territori diversi, ricorda i tagli a carico delle università e le autostrade aperte alle realtà private, la necessità degli asili nido e della tutela dei diritti di tutti, delle donne, delle fragilità: "Dobbiamo tornare a sostenere i giovani laureati perché restino nelle Marche con un lavoro dignitoso e con una paga adeguata". Carica tutti con entusiasmo, questa sera si chiude ad Ancona, la segretaria riprende il suo viaggio in giro per l’Italia, Ricci guarda verso il prossimo lunedì, nelle Marche.