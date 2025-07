Ricci, sit-in davanti all’ospedale

Il candidato alla presidenza della regione per il Partito Democratico Matteo Ricci fa nuovamente tappa nel fermano, incontra la gente dei bar e locali pubblici, poi concentra la sua attenzione sulla sanità. E’ stata una visita molto articolata che ha toccato vari punti del territorio: il Distretto del cappello fermandosi per una visita delle aziende e nei bar di Massa Fermana e Montappone per scambiare qualche parola con i residenti. Poi è toccato a Servigliano, anche in questo caso un confronto aperto con i residenti, poi un vero e proprio sit in all’ingresso del nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola trattando vari argomenti dell’area montana.

"Per quanto riguarda la Beko c’è grande incertezza – esordisce Matteo Ricci –. C’è stato un eccessivo trionfalismo nella chiusura dell’accordo secondo me. I sindacati hanno fatto la loro parte, ma resta grande incertezza. Dovremo batterci ancora e sono stato anche in Turchia per affrontare l’argomento. Da presidente della regione andrò a parlare direttamente con la famiglia Koc per accertarmi delle loro intenzioni. L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia non è solo un sintomo - insieme agli eventi avversi meteorologici catastrofici cui assistiamo in queste ore - di un cambiamento climatico sempre più accelerato, ma è anche un’emergenza da affrontare perché ha conseguenze sui lavoratori. È urgente e doveroso emettere anche nelle Marche un’apposita ordinanza che tuteli i lavoratori nelle ore più calde”, conclude Ricci.

Si passa poi alla questione turismo. "Personalmente credo molto nelle potenzialità di crescita del turismo nelle Marche – prosegue Ricci – su altri fattori economici c’è incertezza per la nostra regione, ma il turismo è in crescita specialmente quello culturale, per fare questo non servono carrozzoni come Atim, serve inceve un progetto culturale che faccia leva sul buon vivere nella nostra regione e la faccia conoscere".

Infine, la questione sanità che nel fermano e nell’area montana ha rivestito negli ultimi anni un elemento di massima attenzione. "C’è prima di tutto un problema di base – conclude Ricci – mancano medici e infermieri. Lavorano tutti i giorni sotto organico facendo fronte ad una situazione organizzativa impossibile, poi c’è una grande confusione gestionale, l’unica cosa che l’Amministrazione della Regione ha deciso di fare è quella di indebolire quello che c’era prima senza creare nulla di nuovo. Ci sono delle disfunzioni come le liste di attesa che sono cresciute in questi 5 anni. C’è tanto da fare anche in termini di digitalizzazione dei servizi". Alessio Carassai