Ricercato per bancarotta finisce in carcere Altri due arrestati

Uno era ricercato dopo esser stato condannato per bancarotta, l’altro aveva l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria e non aveva rispettato le disposizioni, il terzo, infine, era evaso dalla detenzione domiciliare. Alla fine per il primo è scattato l’arresto, per il secondo la denuncia a piede libero, mentre il terzo è finito in manette. Nel corso di specifici servizi di controllo del territorio i carabinieri di Fermo hanno arrestato un uomo del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per il reato di bancarotta. L’uomo deve infatti ancora espiare la pena residua della reclusione per sei mesi proprio in virtù del reato commesso ad Ascoli Piceno nel 2011.

L’arrestato, dopo essere finito in manette, è stato associato presso la casa di reclusione di Fermo. Nel corso degli specifici servizi è stato poi identificato dai militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio un giovane pregiudicato del Foggiano, che è risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane, anziché ottemperare al provvedimento, era in giro per la cittadina costiera, violando le prescrizioni impostegli dal tribunale di Foggia. I carabinieri hanno quindi richiesto all’autorità giudiziaria un aggravamento della misura in atto. Sempre a Porto Sant’ Elpidio, durante il servizio di controllo del territorio i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un noto pregiudicato, gravato da ordine di carcerazione per espiazione di pena detentiva residua di sei mesi.