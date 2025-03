Ricettacolo di pregiudicati, chiuso il B&B

Era un ricettacolo di pregiudicati ed era diventato pericoloso per la sicurezza pubblica. Per questo motivo il questore di Fermo, Luigi di Clemente, ha sospeso per 30 giorni la licenza di una bed & breakfast situato in via Pescolla a Porto Sant’Elpidio. Il provvedimento è stato adottato in quanto, a seguito di controlli amministrativi e attività di polizia giudiziaria, l’attività ricettiva è risultata frequentata da persone gravate da precedenti penali e pregiudizi di polizia, in prevalenza in materia di stupefacenti.

Nello specifico, il 13 febbraio, gli uomini della squadra mobile della questura di Fermo, durante una specifica attività investigativa per l’arresto in flagranza di uno straniero, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione personale e di una stanza del bed & breakfast, indicata dall’arrestato come suo domicilio. Tale operazione si era conclusa con esito positivo, in quanto l’uomo aveva consegnato spontaneamente 3 involucri di cellophane termosaldati contenenti un totale di 2,6 grammi di cocaina, mentre all’interno del bagno della camera erano stati rinvenuti 5 involucri termosaldati contenenti un totale di 4,6 grammi della stessa sostanza.

La polizia ha inoltre accertato l’inottemperanza per un periodo di almeno un anno, da parte del titolare, alla comunicazione degli ospiti della struttura, circostanza che di fatto ha facilitato il perpetrarsi degli illeciti accertati. Il provvedimento si inserisce nell’ambito degli stringenti controlli, sia di polizia giudiziaria che di polizia amministrativa, in atto a Porto Sant’Elpidio. Nello specifico, la polizia amministrativa della questura, con la collaborazione della polizia locale di Porto Sant’Elpidio, nell’ultimo periodo ha intensificato l’attività di verifica sulle strutture ricettive presenti nel comune rivierasco.

Da un controllo incrociato nei diversi canali informatici - siti internet, social media e altro - sono emerse più di 400 attività operative a Porto Sant’Elpidio, delle quali però solo poco più di 250 registrate al "Portale Alloggiati" della polizia di Stato. Gli accertamenti, oltre che alla verifica della regolare iscrizione delle strutture al portale nonché alla comunicazione delle generalità delle persone ospitate, andranno a verificare anche il rispetto della recente normativa riguardante l’ottenimento e l’esposizione da parte delle strutture del cosiddetto Cin, il codice identificativo assegnato nella nuova "Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche". L’inottemperanza alla normativa riguardante il Cin prevede sanzioni fino a 8000 euro.

Fabio Castori