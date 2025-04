‘Ricettario della salute’ opera degli studenti

Hanno lavorato per stilare un ‘Ricettario della salute’ i ragazzi delle classi IV e V dell’indirizzo enogastronomico delle sedi di Porto e Sant’Elpidio a Mare dell’Urbani, risultato di un lavoro che conclude il progetto Ali Mens-Game Up. Gli alunni, coadiuvati dalle prof. Marinella Acciarri (referente del progetto), Roberta Di Rosa e Sonia Liberati (docenti scienze degli alimenti) hanno ricevuto i complimenti della dirigente Laura D’Ignazi, del vicesindaco Andrea Balestrieri e del presidente della Provincia, Michele Ortenzi che hanno elogiato l’Urbani per l’alto spessore formativo delle iniziative.

Durante la presentazione è stato anche proiettato il video ‘Pillole della salute’ di Alberto Lanciotti (B/C Eno), Ilenea Doli e Natasha Tirabassi (5C Eno sede di Porto) e si è ricordato il concorso di cucina cui hanno partecipato Martina Llano 4A e Manuel Vignaroli (5A del Tarantelli - Urbani), Sara Colangelo (5D di Porto). Al termine, cena a tema nella sala ristorante dell’Urbani preparata dal professor Anselmo Simonetti e gli studenti del corso serale del Tarantelli, mentre il servizio di sala è stato a cura della 2D e del 4B/C di Porto sotto la supervisione della professoressa Mazza.