Ricettazione: 61enne condannato

Era stato intercettato dai carabinieri alla guida di un’auto rubata e per questo motivo è finito alla sbarra. Si tratta di un uomo di 61 anni, residente a Porto San Giorgio, noto alle forze dell’ordine, che, al termine del processo, è stato condannato a un anno e otto mesi per ricettazione. Nel marzo di due anni fa, il malvivente era stato seguito e fermato a Porto Sant’Elpidio dai militari dell’Arma. Durante i controlli e dal numero di targa era emerso che il mezzo risultava provento di un furto commesso pochi giorni prima a Porto San Giorgio. La vettura recuperata era stata restituita alla legittima proprietaria, mentre il conducente era stato denunciato per ricettazione alla Procura.