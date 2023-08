Ricettazione a Montegranaro: 3 denunce e mezzi recuperati

Tre denunce per ricettazione da parte dei carabinieri di Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio e tre mezzi oggetto di furto recuperati. E’ il bilancio di tre distinte operazioni messe a segno dai militari dell’Arma della Compagnia di Fermo. A Montegranaro i carabinieri del posto hanno concluso gli accertamenti e deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un cittadino romeno di 19 anni per il reato di ricettazione. Gli uomini dell’Arma hanno identificato il ragazzo come l’utilizzatore di uno scooter provento di un furto, denunciato il 18 giugno da un residente di Montegranaro. Il mezzo a due ruote è stato recuperato e restituito al proprietario. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno invece denunciato in stato di libertà un 19enne di Foligno sempre per il reato di ricettazione. Il giovane è stato controllato a Fermo, a bordo di una bicicletta risultata essere provento di un furto denunciato da un residente presso caserma di Porto San Giorgio. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. A Monte Urano i carabinieri del posto, sempre a conclusione di un’’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un cittadino tunisino, di 25 anni per i reati di ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I carabinieri hanno rinvenuto uno scooter Piaggio Beverly oggetto di furto, rubato a San Benedetto del Tronto la sera precedente. Il giovane denunciato è stato individuato immediatamente all’interno di un esercizio commerciale e riconosciuto, anche grazie all’analisi di videocamere di sorveglianza pubblica e privata, quale conducente del veicolo oggetto di furto utilizzato per recarsi a Monte Urano. Il tunisino, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato segnalato anche per soggiorno illegale in Italia ed è stato invitato a regolarizzare la sua posizione presso gli uffici della questura di Fermo ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia giudiziale a una ditta autorizzata del luogo. Ancora un segnale chiaro di come il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo rimanga impegnato nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità.

