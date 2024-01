Ricettazione, coppia fermana condannata a quattro anni di pena

Avevano venduto oggetti in oro rubati e detenevano in casa preziosi di provenienza furtiva. Per questo motivo dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Fermo, una coppia fermana, lui di 54 anni, lei di 49, è finita davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di ricettazione in concorso. Al termine del processo entrambi sono stati condannati a due anni di reclusione. L’indagine aveva preso il via nell’aprile 2017, quando due poliziotti, liberi dal servizio, transitando nei presso di un compro oro di Porto San Giorgio, avevano notato parcheggiata nei pressi un’auto con a bordo un uomo che sembrava stesse attendendo qualcuno. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, era stato riconosciuto, ma gli agenti fuori servizio avevano fatto finta di nulla e avevano allertato i colleghi. Poco dopo gli uomini della questura avevano effettuato un controllo all’interno del compro oro, che aveva consentito di accertare la vendita da parte della moglie dell’uomo avvisato in macchina di una medaglietta in oro giallo con relativa catenina, con scritto sul retro il nome e la data di nascita di un minore. Appurato che la coppia non risultava avere figli, i poliziotti avevano sequestrato i monili e avevano avviato le indagini per stabilire la loro provenienza. Erano state quindi effettuate delle ricerche a livello regionale, da cui gli investigatori della questura erano risaliti al minore con quel nome e nato in quel giorno. Le ulteriori indagini avevano consentito di stabilire che il genitore del ragazzo aveva denunciato il furto di diversi oggetti in oro avvenuto presso la sua abitazione e fra questi la catenina con la medaglietta.

Era scattata una perquisizione a casa della coppia, durante la quale avevano rinvenuto numerosi monili e preziosi rubati. Non avendoli colti in flagranza di reati, gli investigatori della polizia non avevano potuto dimostrare che fossero loro gli autori dei furti e li avevano denunciati per ricettazione. E’ con questa imputazione quindi che moglie e marito sono finiti alla sbarra e sono stati condannati a due anni di reclusione.

Fabio Castori