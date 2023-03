Ricettazione di attrezzi agricoli di provenienza furtiva, un fermano di 35 anni è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice per essere processato. L’indagine che aveva incastrato il ricettatore era scattata alla fine del febbraio 2022, quando un uomo di Petritoli si era presentato presso la locale stazione carabinieri denunciando di aver subito, nel corso della notte, il furto di un attrezzo agricolo del tipo ripuntatore. Pochi giorni dopo, anche un agricoltore di Pedaso si era presentato presso la locale stazione carabinieri, denunciando di aver subito il furto di un vibrocoltivatore. Ritenendo che i due eventi fossero riconducibili alla stessa mano, gli uomini dell’Arma di Petritoli avevano attivato una specifica attività investigativa, raccogliendo ed analizzando tutti i filmati captati dalle telecamere di sorveglianza. Dopo aver analizzato tutti i filmati, gli investigatori erano riusciti ad identificare il mezzo utilizzato per i colpi, riscostruendo il tragitto effettuato dal ladro. A conclusione delle specifiche attività, infine, era stato identificato un 35enne fermano in possesso dei due attrezzi agricoli provento di furto. Il malvivente si era preoccupato di condurli presso la rivendita agricola dove aveva richiesto al titolare di porli in vendita ad un prezzo conveniente. Purtroppo per lui, il commerciante, fiutato qualcosa di losco, aveva rifiutato l’offerta. I due attrezzi, immediatamente posti sotto sequestro, erano stati restituiti ai legittimi proprietari.