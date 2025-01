Ricette elettroniche, le farmacie assicurano assistenza ai cittadini

Dal primo gennaio, è iniziato il processo di ‘dematerializzazione’ delle ricette mediche sia per farmaci a carico del sistema sanitario nazionale (la classica ricetta rossa) sia a carico del cittadino (la bianca, ripetibile e non). Seppur vada considerato che attualmente il 98% delle prescrizioni a carico del servizio sanitario è già digitalizzato, va presa coscienza del totale cambiamento a carico delle ricette bianche, così come va posta attenzione ai disagi che il sistema rischia di creare essenzialmente nella popolazione più anziana e quindi meno pratica nell’uso della tecnologia.

Proprio per questo, a fronte della necessità di ‘accompagnare’ i cittadini in questa fase transitoria che si concluderà entro il 2025 con la totale ‘dematerializzazione’ delle ricette che dovranno essere solo e tutte elettroniche, le farmacie assicurano assistenza pratica ed informativa. A spiegare come cambiano prescrizione e dispensazione del farmaco, Marco Meconi, presidente FederFarma Marche e titolare della farmacia Lunerti Meconi di Altidona. "Il processo di dematerializzazione delle ricette è stato avviato in fase transitoria in attesa di indicazioni definitive da parte del governo e dell’Aifa – spiega il presidente – e apre alla sostituzione totale della ricetta cartacea con quella elettronica. Questo vale tanto per le ricette rosse, quanto per le bianche e per una determinata categoria di farmaci da banco".

Un passaggio che inevitabilmente crea il rischio di disagi anche in chi fino ad ora poteva contare sull’acquisto di farmaci da banco, senza dover ricorrere alla ricetta. "Il passaggio non deve spaventare – aggiunge Meconi – ed è bene ricordare che in questa fase le ricette cartacee restano operative quindi le farmacie continueranno a gestirle erogando i farmaci. Vale a dire che ci sarà sempre il farmacista pronto ad aiutare il cittadino, a garantire un servizio qualificato ed una corretta dispensazione del farmaco stesso. Nessuno sarà lasciato senza il medicinale prescritto, anche per le ricette cartacee di farmaci non rimborsati".

Per quanto il sistema di rinnovamento in atto possa spaventare, è utile conoscere gli aspetti positivi della ‘dematerializzazione’ delle ricette mediche. Tra questi la diffusione capillare ed il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico. "La ricetta digitale – spiega Meconi – va ad alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Un documento fondamentale per la cura e per la garanzia del benessere dei cittadini, in quanto raccoglie la storia clinica del singolo, grazie alla disponibilità di tutte le informazioni prodotte dal sistema sanitario nazionale (referti, lettere di dimissioni, verbali di accesso al pronto soccorso, ovviamente prescrizioni farmacologiche e tutto il materiale che descrive gli venti clinici) pertanto consultabile in casi di necessità da medici, operatori sanitari e strutture pubbliche e private.

Ragione per cui – prosegue Meconi – il periodo di transizione, è importante per non perdere i vantaggi dell’informatizzazione e va affrontato con la sicurezza che nelle 500 farmacie marchigiane ci sarà sempre massima attenzione alle esigenze di cura del cittadino. Ma lo è ancor di più – conclude – perché questo cambiamento va proiettato al raggiungimento della piena operatività nelle Marche del fascicolo sanitario elettronico, velocizzare l’avvio del quale, è obiettivo di Federfarma, per l’auspicato bene dei cittadini".

