Richiesta di rinvio a giudizio per il 38enne che era alla guida del mezzo

Stava tornando a casa a bordo di un furgone condotto da uno dei responsabili della ditta dove stava facendo uno stage, quando i suoi sogni si erano infranti a seguito di un tragico incidente. Aveva perso così la vita Giuseppe Lenoci, il ragazzo monturanese di 16 anni impegnato nell’alternanza scuola lavoro in qualità di studente dell’istituto di formazione professionale "Artigianelli" di Fermo. Per il conducente del mezzo su cui viaggiava il giovane, il magistrato inquirente ha chiesto il rinvio a giudizio con l’imputazione di omicidio stradale. Si tratta di un 38enne di Santa Vittoria in Matenano, difeso dall’avvocato Igor Giostra, che lavorava nella stessa ditta di termoidraulica dove Lenoci si stava specializzando.

I due si erano incontrati la mattina del 14 febbraio dell’anno scorso nella sede della ditta di termoidraulica e insieme si erano diretti verso Serra de’ Conti di Jesi per eseguire un lavoro. Erano riusciti a portarlo a termine in tarda mattinata e si erano rimessi in auto per rientrare a casa, ma Giuseppe, a Monte Urano, non era mai tornato: era morto sul colpo schiacciato dalle lamiere accartocciate del Ford Transit su cui viaggiava. Il conducente del mezzo aveva perso improvvisamente il controllo del furgone, che era uscito di strada, aveva percorso qualche metro in un campo a velocità elevata, per poi schiantarsi contro un albero. Un passante, notando il mezzo fuori strada, aveva subito lanciato l’allarme e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano estratto dalle lamiere il corpo del ragazzo ormai senza vita. Il 38enne che era alla guida era stato invece trovato poco dopo a distanza di qualche metro dal furgone: l’uomo era stato soccorso e trasferito in eliambulanza all’ospedale "Torrette" di Ancona in gravi condizioni. Sul luogo della tragedia, per ricostruire la dinamica dell’incidente, erano intervenuti i carabinieri. Era stato così stabilito che non c’erano stati altri mezzi coinvolti o che potessero aver provocato l’incidente. Giuseppe, di origini pugliesi, viveva a Monte Urano da oltre dieci anni insieme alla sua famiglia: il papà, la mamma e il fratello minore. Il 16enne frequentava il Centro di formazione professionale "Artigianelli" dell’opera "Don Ricci" di Fermo ed era specializzando in termoidraulica. Era al terzo e ultimo anno, a giugno avrebbe ottenuto la qualifica professionale di terzo livello come operatore termoidraulico. Dopodiché sarebbe stato assunto dalla ditta dove stava effettuando lo stage. Giuseppe era un bravo ragazzo, senza tanti grilli per la testa, e voleva subito crearsi un futuro professionale solido che gli permettesse di coltivare la sua grande passione per il calcio. Era una promessa della squadra locale degli allievi e presto, nonostante la giovanissima età, avrebbe debuttato tra i professionisti. Purtroppo, però, i suoi sogni si sono infranti contro quel maledetto albero, durante un viaggio senza ritorno guidato dalla mano di un destino crudele.

Fabio Castori