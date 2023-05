Riciclaggio del denaro delle truffe, immobili e conti correnti sequestrati

Tre persone denunciate e 720mila euro sotto sequestro: si è chiusa così un’indagine della Guardia di finanza iniziata tre anni fa, e arrivata fino alla California. Nei guai sono finiti un fermano, un ragusano e un sammarinese. Tutto è partito da una società immobiliare maceratese, su cui i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata hanno avviato accertamenti sospettando un riciclaggio dei proventi ricavati dalle truffe.

Da lì si è arrivati a un imprenditore del Fermano, la cui società ha sede in provincia di Teramo: questi, dopo aver sistemato il denaro ’sporco’ sul conto corrente della propria società, avrebbe trasferito le somme con diversi bonifici prima sul conto di un uomo residente a Ragusa e poi, il giorno stesso, alla società immobiliare di Macerata. Il giorno seguente, le somme sarebbero state inviate tramite bonifico a una società di San Marino e a un’altra in California, riconducibili entrambe allo stesso imprenditore del Fermano. I trasferimenti di denaro erano giustificati come pagamenti per operazioni commerciali, che però sono risultate mai avvenute. A conferma di questo sospetto, con il conto degli Usa sono state pagate anche spese per attività ludiche o scolastiche dei figli dell’indagato.

Dunque il fermano, non molto tempo fa già denunciato per truffa, avrebbe usato questi trasferimenti di somme solo per far sparire il ricavato – piuttosto ingente - delle sue attività illecite. Le indagini sono state condotte dai militari delle fiamme gialle, diretti dal tenente colonnello Francesco Mirarchi, in sinergia con gli inquirenti della Repubblica di San Marino e dello Stato federato della California, alle quali è stata inoltrata apposita rogatoria internazionale. Sono stati anche analizzati i tabulati telefonici e, soprattutto, la documentazione bancaria acquisita in Italia e all’estero, e sono stati fatti pedinamenti e da sopralluoghi per ricostruire il giro di soldi tra Italia e estero.

Alla luce di quanto emerso, su richiesta della procura di Macerata, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro di due immobili nelle province di Fermo e Ragusa, e di conti correnti riferibili agli indagati, nonché delle disponibilità economiche dell’impresa segnalata.

Il fermano, il ragusano e una persona residente a San Marino sono stati denunciati per riciclaggio, mentre una società è stata segnalata per responsabilità amministrativa in relazione al reato di riciclaggio commesso dall’amministratore unico a vantaggio della stessa.

Paola Pagnanelli