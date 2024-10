Riconoscimento per il libro dell’infermiera e scrittrice Samanda Pettinari

L’infermiera e scrittrice Samanda Pettinari di Montegiorgio, premiata a Roseto per il suo libro ‘Cuore Mente Mani’. Si è tenuta nella sala convegni del villaggio ‘Lido d’Abruzzo’ della città riviaresca abruzzese la 15° edizione del Concorso letterario nazionale ‘Città di Cologna Spiaggia’, promosso dall’associazione culturale ‘Il Faro’. Il concorso dedicato alla narrativa e alla poesia, nel corso degli anni è cresciuto sia in termini di partecipazione ma anche e soprattutto per la qualità scoprendo scrittori e poeti. Dopo i saluti delle autorità: il presidente del Consiglio comunale Gabriella Recchiuti e presidente dell’associazione ‘Il Faro’ Irene Gallieni si è passati alla lunga lista di premiazioni, fra cui spicca la montegiorgese Samanda Pettinari che con il suo libro ‘Cuore Mente Mani’, ha conquistato il primo posto nella categoria ‘Libro di racconti’. La motivazione: "Cuore Mente Mani – commenta Irene Gallieni – è interessante perché racconta storie ispirate a situazioni realmente accadute durante la pandemia. E’ lodevole il contributo degli operatori sanitari nel prendersi cura e assistere ogni persona con unicità". Samanda Pettinari martedì alle 17,30 sarà alla biblioteca ‘Lesca’ di S. Benedetto.