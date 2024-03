Riconoscimento per L’Approdo

L’Approdo è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i "Luoghi del Contemporaneo", un progetto promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea per la mappatura e promozione della rete dei luoghi d’arte contemporanea in Italia.. L’importante riconoscimento di livello nazionale, che vede risonanza concreta nell’inserimento de L’Approdo all’interno del sito ministeriale dedicato https://luoghidelcontemporaneo.cultura.gov.it/esplora/lapprodo/ – è il frutto del lavoro e della professionalità che da anni conducono il progetto. Un percorso iniziato nel pieno della pandemia, grazie alla collaborazione con il Marina, che ha creduto e sostenuto da subito il progetto, riqualificando l’edificio e sostenendo ogni anno la progettualità che si sussegue al suo interno. Già da diversi anni insieme al Marina ci siamo adoperando per rivitalizzare un luogo storicamente e socialmente importante per la cittadina, che per troppo tempo è rimasto nell’ombra. Una programmazione che propone, oltre alle residenze d’artista, anche concerti e presentazioni di libri.