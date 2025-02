Riconsegnate le chiavi, chiude il centro anziani

Con l’avvenuta riconsegna, ieri, delle chiavi del locale di proprietà del Comune all’ex tribunale che, per poco più di un anno, ha ospitato il centro sociale anziani del capoluogo (quando aveva dovuto spostarsi dagli spazi che occupava in centro storico) si è mestamente conclusa una delle primissime, se non la prima esperienza cittadina di un luogo di aggregazione completamente dedicato alla terza età.

Come noto, la gestione commissariale sta facendo con tutti i centri sociali attivi sul territorio elpidiense, una operazione di regolarizzazione con contratti di affitto a partire dall’anno appena iniziato, con la conseguente intestazione delle utenze a carico dei centri sociali per alleggerire di queste spese un bilancio comunale che versa in forte, fortissima, sofferenza.

Rispetto ai centri ‘Angeli’ e di Casette d’Ete, però, il caso del centro sociale anziani del capoluogo era diverso perché quando, circa un anno fa, l’ex amministrazione aveva assegnato loro un locale di una novantina di mq all’interno dell’ex tribunale (dove sono state sistemate diverse altre associazioni cittadine) ed era stato stipulato con il centro un contratto di locazione che presupponeva anche il pagamento delle utenze.

A fronte delle nostre perplessità nel dover sostenere esborsi per le utenze che non sarebbero stati alla nostra portata, l’allora giunta ci aveva rassicurato, sostenendo che un modo per venirci incontro si sarebbe trovato, che non dovevamo preoccuparci che in qualche modo si sarebbe superato il problema ricordano alcuni associati.

Immaginabile quindi la loro sorpresa quando, a inizio anno, si sono visti chiedere dal Comune, ora commissariato, un conto di circa 500 euro al mese solo per il riscaldamento (l’impianto è centralizzato): . Di qui, la decisione di smantellare il centro, dando via i pochi mobili presenti, sperando di vendere il biliardo acquistato anni fa per offrire una opportunità di svago agli iscritti sperando di recuperare qualcosa, e ieri, la fine di questa esperienza con la riconsegna delle chiavi in Comune.

Marisa Colibazzi