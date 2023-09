"Abbiamo riconsegnato alla città un patrimonio scolastico efficiente e salubre dopo una manutenzione straordinaria effettuata in tempi strettissimi, senza recare pregiudizio alla normale ripresa dell’attività scolastica e lo abbiamo fatto con soldi del nostro bilancio": sono soddisfatti il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Beverati nel fare il punto della situazione degli edifici scolastici. Al plesso di San Liborio (nella foto), "abbiamo completato a tempo di record, anche col contributo del gestore, Esasport, i lavori di restyling della palestra (40mila euro), avviati e conclusi in poco più di una settimana, con la ditta che ha lavorato anche il sabato e la domenica" dicono. A ciò si aggiunga il corposo lavoro sul tetto del plesso di San Liborio "dove da 35 anni non era mai stata fatta una manutenzione straordinaria, per eliminare disagi dovuti alle infiltrazioni dell’acqua. I lavori – specifica Beverati - hanno riguardato l’impermeabilizzazione del tetto, la sistemazione dell’impianto per l’assorbimento delle scariche elettriche atmosferiche, l’impianto fotovoltaico, oltre a lavori interni di bonifica e manutenzione ordinaria". Step successivo, il rifacimento dell’asfalto (per 45mila euro) del piazzale della scuola "dove non si interveniva da 30 anni".

Alle ‘scuole rosse’ del centro, "dopo una fitta interlocuzione con i vertici scolastici, anche regionali, le abbiamo riqualificate, attivando un servizio di refezione scolastica in loco, sistemato la palestra, recintato il giardino. Interventi di manutenzione anche nel plesso di Santa Maria". Nel frattempo "abbiamo dato l’incarico per il progetto di miglioramento sismico della scuola San Liborio; entro novembre consegneremo i lavori per la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido; nelle scuole rosse, - concludono - investiremo 180mila euro di fondi ministeriali per l’efficientamento energetico".

m.c.