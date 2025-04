Riconversione degli alberghi, appello alla giunta

"Non ce la facciamo più" gli albergatori di Porto San Giorgio hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i pubblici amministratori della città volendo rappresentare loro la crisi in cui versa la categoria. Per gli operatori, intervenuti quasi tutti, ad illustrare la situazione il presidente dell’Ataf associazione albergatori del fermano, Gianluca Vecchi. Per gli amministratori pubblici c’erano il sindaco Valerio Vesprini, gli assessori ed i consiglieri di maggioranza Con una occupazione media delle strutture ricettive di poco più del 25% e con un numero di presenze turistiche ogni anno sempre più in calo vuoi perché la gente ha cambiato le modalità di fare le vacanze, scegliendo, magari, il mordi e fuggi, vuoi perché ha la possibilità di fare una scelta fra più tipi di strutture: B&B case vacanza e villaggi turistici. "Sta di fatto – ha sottolineato Vecchi – che il numero delle presenze è passato da 189.000 nel 2009 a 138.000 nel 2024". Pertanto la richiesta dell’incontro con gli amministratori non era limitata ad uno sfogo di una condizione obiettivamente difficile, bensì per sollecitare ed ottenere l’introduzione di un regolamento degli hotel che consentisse il cambio di destinazione d’uso. Gli albergatori hanno sottolineato come sia fondamentale evitare interventi normativi tardivi, quando ormai le strutture sono costrette a chiudere, con gravi ripercussioni sulle famiglie proprietarie. Si auspica, invece, una normativa chiara e preventiva che tuteli gli investimenti e tenga conto delle rapide evoluzioni del mercato turistico. Una specifica richiesta ha riguardato la possibilità di autorizzare, in maniera semplice e senza intoppi burocratici, la trasformazione di un hotel in residence.

Gli operatori turistici lamentano che il regolamento vigente sia stato steso senza il loro coinvolgimento e che non sia stato rispettato l‘impegno di riconsiderarlo. Criticano pure che lo stesso preveda l’ottenimento del cambio di destinazione d’uso solo per strutture chiuse ed inattive per 5 anni, creando sperequazioni e costi esosi per il cambio di destinazione . La richiesta è dunque quella di un regolamento che riguardi tutte le strutture alberghiere, non limitandosi a quelle chiuse, e che possa contemplare diverse esigenze, inclusi i cambi d’uso e le modifiche interne. L’amministrazione ha ascoltato le istanze, riservandosi il tempo necessario per valutarle e prospettando un futuro confronto pure con l’opposizione per trovare soluzioni condivise. Si prevede inoltre un incontro con altri rappresentanti politici, tra cui quelli di opposizione, riconoscendo la questione come un interesse cittadino trasversale.

Silvio Sebastiani