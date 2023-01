Riconversione dell’ex ospedale di via Farfense, affidati i lavori

Affidati i lavori per la riconversione dell’ex ospedale di Santa Vittoria in Matenano, nel futuro di questa struttura la possibilità che venga utilizzata per finalità ricettive. È iniziata oltre un anno fa la pratica seguita con massima attenzione dall’amministrazione, con l’intento di recuperare uno stabile lasciato in stato di abbandono. Il percorso è iniziato con la presentazione di un progetto di recupero che poi è stato finanziato con 850.000 euro attraverso i fondi speciali del Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo). "Finalmente ci siamo – spiega il sindaco Fabrizio Vergari – è stato un lungo percorso, prima ci avevano annunciato che saremmo rientrati nella secondo stralcio di finanziamento del Cis, poi è arrivata la comunicazione dell’ammissione a finanziamento e ora potranno partire i lavori. L’obiettivo è di riutilizzare un vecchio edificio sito in via Farfense in pieno centro storico che negli anni ‘30 e ‘40 ha svolto la funzione di ospedale, ma restava inutilizzato da decenni e in stato di forte degrado. Un edificio di una certa importanza viste le dimensioni e la posizione. L’intervento di riqualificazione si sviluppa su più fronti: saranno effettuate migliorie dal punto di vista delle norme sismiche, stessa storia per gli impianti tecnologici e infissi a risparmio energetico; infine ci sarà una completa ridistribuzione degli spazi interni per renderli polifunzionali. L’idea a cui stiamo mirando come amministrazione è quella di recuperare quest’edificio per farlo diventare un ostello per attività ricettiva magari per giovani, una struttura per finalità sociali e di promozione territoriale. Stiamo già valutando la possibilità di affidare la struttura tramite convenzione a qualche associazione del territorio". Stando alla tabella di marcia l’opera potrebbe essere terminata entro la fine dell’estate.

Alessio Carassai