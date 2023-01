Riconversione e migliorie Nuovo bando regionale per agriturismi e b&b

La Regione Marche ha sviluppato un nuovo bando per la riconversione e miglioramento strutturale di agriturismo e delle strutture esterne per attività di promozione turistica. E’ il sindaco di Montefalcone Appennino Giorgio Grifonelli ad annunciarlo ai titolari di strutture private del suo paese e di tutta l’area montana. "Si tratta di un bando specifico rivolto agli agriturismo o strutture simili con finalità ricettive – spiega Grifonelli – che prevede finanziamenti dal 30% al 50% dell’investimento per un massimo di 200.000 euro. I progetti possono essere di varia natura: opere edili per il recupero o ampliamento di edifici già esistenti; adeguamento degli impianti tecnologici per essere più funzionali e magari a risparmio energetico, si potrà provvedere anche alla sistemazione di aree esterne per piazzole o gazebo, percorsi didattici, sportivi, escursionistici e ricreativi, come sentieri per andare in e-bike, escursione o laboratori ambientali, per arrivare a strutture sportive come impianti per migliorare i servizi della struttura. Nel nostro territorio esistono diversi agriturismo o B&B questa potrebbe rappresentare una buona occasione per potenziare e migliorare le strutture esistenti e mettere in rete un’offerta turistica più variegata visti i positivi segnali degli ultimi tre anni". I privati interessati al contributo dovranno presentare domanda entro il 19 aprile del 2023 presso gli uffici regionali, per info si può accedere alla sezione bandi sul sito ufficiale della Regione.