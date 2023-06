Ricordi, emozioni e medaglie Cento anni di Sangiorgese

Un pomeriggio di festa, ricordi, medaglie ed emozioni. E’ quello che si è vissuto mercoledì nella sala consiliare del Comune: l’Amministrazione comunale e la società sportiva sangiorgese hanno voluto omaggiare, in occasione del centenario del sodalizio, gli ex giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra. "E’ stata una bellissima festa – ha sottolineato il presidente del Consiglio Fabio Bragagnolo - abbiamo voluto prima di tutto ricordare giocatori e dirigenti scomparsi poi sono state consegnate oltre 90 medaglie a quanti hanno segnato la storia della Sangiorgese. Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo espresso dell’ex presidente Carlo Valeri". Durante la cerimonia sono tornate alle memoria alcune delle figure rappresentative, da Luigi Vitali ai fratelli Cococcioni. Sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua, il presidente del Consiglio Fabio Bragagnolo ed i consiglieri Nicola Loira, Giulia Vagnozzi, Andrea Rogante e Giuseppe Maccarrone. Erano presenti anche il consigliere regionale Marco Marinangeli e i dirigenti attuali della società guidata da Andrea Zega. La serata si è conclusa al ristorante ’Tropical’ con l’abbraccio agli ex da parte dei tifosi. Sempre nell’ambito del centenario è in fase di organizzazione, a settembre, anche un incontro amichevole con i calciatori di ieri e di oggi.