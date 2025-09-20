Ricordo degli Internati, giornata di eventi alla Casa della memoria

In occasione della prima edizione della giornata nazionale dedicata al ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani), omaggiata proprio ieri al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano ha organizzato un doppio appuntamento formativo che si terrà nella giornata di oggi. Si parte alle 10,30 con un incontro che si terrà in streaming e canali facebook e Youtube dell’associazione con una serie di riflessioni dedicate alla prima giornata degli Imi, istituita con la legge numero 6 del 13gennaio 2025 fortemente voluta dal Maestro Rossano Corradetti, Fermano doc che per la questione aveva promosso una raccolta di firme. Sulla questione interverrà il Direttore scientifico di ‘Casa della Memoria’ Paolo Giunta La Spada, che dialogherà con Paola Cintoli, autrice del libro ‘Il No al nazifascismo degli ufficiali italiani internati nei lager del Terzo Reich. 1943–1945’. Nel pomeriggio e più precisamente a partire dalle 17,30 si terrà un presso il Teatro Ideale di Servigliano un ‘Hub Multimediale’, dedicato alla presentazione del libro ‘Storia internazionale della Resistenza italiana’, ospite dell’incontro Chiara Colombini, che si confronterà

con Annalisa Cegna.

L’ingresso a entrambi gli appuntamento è libero. L’associazione ‘Casa della Memoria’, ha sempre mostrato grande sensibilità sui temi legati alla storia del Novecento e questa è l’ennesima dimostrazione.

