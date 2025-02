Ricordo dei martiri delle Foibe. Scambio di accuse tra sindaco e Pd

La targa in ricordo delle sorelle Fosca, Caterina e Albina Radecchi e dei martiri delle foibe è stata scoperta lunedì sera a conclusione della fiaccolata, partita da piazza Manzoni. L’evento è stato organizzato dal Comune e dalla delegazione Marche Sud dell’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), patrocinato da Regione e Provincia.

I partecipanti si sono diretti verso la rotonda tra via della Repubblica e via Martiri di Cefalonia. Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni. Il sindaco Valerio Vesprini, insieme alla senatrice Elena Leonardi ed al giovane sindaco del Consiglio dei ragazzi Alfredo Claretti, ha inaugurato la targa. Alla manifestazione hanno partecipato assessori e consiglieri comunali ed i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli.

"Spiace constatare che occasioni d’unione come questa vengano strumentalizzate da chi cerca la polemica ad ogni costo, portata avanti in modo inopportuno proprio nel giorno della ricorrenza. Piuttosto viene da chiedersi perché nessun rappresentante del Pd abbia deciso di partecipare".

Infatti in una nota il gruppo consiliare del Pd accusava: "Stride in modo palese la modalità con cui si è svolta la manifestazione che di rievocazione e memoria storica ha avuto ben poco, salvo caratterizzarsi per atteggiamenti, comportamenti e simboli che rievocano i momenti più bui della storia del nostro paese. Se c’è seriamente la volontà di ricordare una pagina tragica, questo va fatto ricercando la pacificazione e non la contrapposizione ideologica. Il sindaco promuova una seria discussione in Consiglio Comunale invece che prestarsi ad adunate e sfilate che nulla hanno a che vedere con la tragedia e la sopraffazione vissuta dal popolo dalmata".