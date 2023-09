Ricorsi Marina e Ottima Il Tar rinvia le decisioni

Nulla di sconvolgente da segnalare in merito alle decisioni assunte dal Tar delle Marche, che martedì scorso, 5 settembre, ovviamente in udienze separate, era chiamato ad esaminare due ricorsi contro il Comune di Porto San Giorgio: uno inoltrato dalla società Ottima contro la decisione dell’amministrazione di revocare la gara di appalto, con il metodo del partenariato pubblico privato, relativamente al rifacimento e, poi, alla gestione degli impianti comunali della pubblica illuminazione. L’altro ricorso in discussione martedì riguardava la richiesta di annullamento con sospensiva presentata dalla società Marina di Porto San Giorgio spa avverso la sua decadenza della concessione decretata dal Comune per il mancato pagamento di canoni demaniali per circa 970.000 euro. In entrambi i ricorsi il Tar se l’è cavata con dei rinvii per i quali l’Ente sembra aver avuto la meglio. Per la società Ottima ha respinto l’istanza cautelare, rinviando all’udienza di merito che ha calendarizzato per l’8 novembre prossimo. Per la decadenza della concessione della società Marina di Porto San Giorgio ha fissato per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 25 ottobre 2023. Quest’ultima decisione è scaturita: "dall’eccezione dedotta in disparte di rito dal Comune di Porto San Giorgio circa l’omessa tempestiva evocazione in giudizio dei controinteressati da individuarsi nell’Agenzia del Demanio e nel ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sarà meglio valutata in sede di merito".

Il Tribunale ritiene opportuno disporre, fin da ora, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle suddette amministrazioni che potrebbero fornire utili considerazioni per la decisione del ricorso.

"Quindi – si legge nell’ordinanza del Tribunale - in vista di tale incombente viene fissata la camera di consiglio, indicata in dispositivo, per la trattazione dell’istanza cautelare non essendoci, al momento, “periculum in mora” per effetto della proroga concessa dall’amministrazione comunale fino al 23 novembre 2023 del termine per eseguire lo sgombero dell’area portuale e la riconsegna della struttura in seguito all’eventuale decadenza". Dunque il Tribunale amministrativo regionale delle Marche dispone l’integrazione del contraddittorio che, precisa "dovrà essere eseguito con deposito in giudizio dei relativi atti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tar dello scorso martedì".

Silvio Sebastiani