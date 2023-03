Ricorso sull’Imu Ortenzi: "Assistere all’udienza è un diritto"

Si sarebbe dovuto discutere ieri davanti alla commissione tributaria di Ascoli Piceno il ricorso presentato dall’ingegnere fermano, Gianni Ortenzi, per sostenere l’anticostituzionalità della tassa Imu, ma, quella che doveva essere una tranquilla udienza pubblica si è trasformata in una vera propria battaglia durante la quale è stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma. Motivo dei momenti concitati di ieri mattina il divieto imposto dalla commissione tributaria ad Ortenzi di assistere all’udienza. "In tutte le commissioni tributarie italiane – spiega Ortenzi – le udienze sono pubbliche, ma ad Ascoli Piceno no. Pertanto quando mi hanno comunicato che non avrei potuto assistere, ho chiamato i carabinieri per far valere i miei diritti e, nel frattempo, ho allertato l’avvocato Sandro Serena dell’Anspi, Associazione nazionale proprietari immobiliari, che si trovava ad Ascoli ed ha subito raggiunto la sede della commissione tributaria. Inizialmente avevo deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, ma l’intervento di mediazione dell’avvocato Serena ha permesso il rinvio dell’udienza. Udienza che sarà fissata per i prossimi giorni e che sarà pubblica come da me richiesto". Ortenzi da tempo ha lanciato la sfida allo Stato per combattere la tassa Imu, a suo avviso del tutto fuori luogo in un Paese democratico. Secondo Ortenzi tale imposta conduce all’assurda moltiplicazione dell’imposizione tributaria che colpisce una tantum prima il reddito e successivamente annualmente il patrimonio immobiliare acquistato con redditi tassati e pertanto è anticostituzionale.

Fabio Castori