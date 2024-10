Ricostruzione: 1,5 milioni di euro per il centro storico

Interventi di riqualificazione urbana per il centro storico di Montappone grazie ai trasferimenti recentemente effettuati dall’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione) della Regine Marche. E’ stato il commissario straordinario Guido Castelli ad annuncialo, evidenziando come la ricostruzione post sisma sta procedendo in tutti i comuni creando le condizioni di migliorare anche la vivibilità e i servizi. Nello specifico per quanto riguarda Montappone si tratta di tre interventi per circa 1.600.000 euro. "Stiamo parlando di tre interventi tutti collegati – spiega il sindaco di Montappone Mario Clementi – il primo riguarda la sistemazione di viale Giacomo Leopardi per circa 907.000 euro, la principale strada di accesso dal borgo al centro storico, che prevede la sistemazione della rete viaria, opere di urbanizzazione. Gli altri due interventi prevede il ripristino del selciato della strada di accesso e della piazza di fronte alla chiesa della Confraternita e il consolidamento delle mura storiche del centro da cui si affaccia il belvedere per circa 700.000 euro. Opere molto importanti per più di un motivo. Il primo per la sistemazione e messa in sicurezza della strada e delle mura storiche. Il secondo si tratta di andare a recuperare dal punto di vista urbanistico una delle parti più deteriorare dall’usura del tempo del centro storico. Infine, nel corso degli ultimi anni a stralci sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione: l’area verde in prossimità dell’hotel la passeggiata panoramica e questo contribuirà anche a migliorare la promozione turistica. Ora che abbiamo ottenuto il finanziamento, potremo avviare le procedure per le gare di appalto, siamo fiduciosi di poter aprire i cantieri nei primi mesi del 2025 e ovviamente presteremo massima attenzione agli interventi".

Alessio Carassai