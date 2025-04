Ricostruzione a Monte Urano: scuola e Teatro Arlecchino le priorità

Si è parlato di scuole, teatro e ricostruzione nell’incontro avvenuto con il Commissario Straordinario Guido Castelli. "Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento al commissario straordinario Guido Castelli, che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione verso la nostra comunità, tornando a farci visita per affrontare temi di grande rilevanza". Al centro del colloquio due punti fondamentali. "Durante l’incontro, abbiamo discusso delle questioni legate alla scuola e al Teatro Arlecchino, trovando nel Commissario la massima disponibilità alla collaborazione. In particolare, abbiamo ricevuto rassicurazioni sull’impegno a completare il progetto della scuola, lasciato incompiuto e a iniziare a ragionare su una soluzione concreta per la ricostruzione del Teatro Arlecchino, un edificio profondamente caro a tutti noi monturanesi. Confidiamo che, proprio grazie a questa sinergia, l’iter burocratico per l’avvio dei lavori della nuova scuola possa concludersi presto, così da poter dare il via al cantiere entro l’anno". Non solo l’amministrazione monturanese presente all’incontro ma anche altri esponenti locali e colleghi amministratori come il sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella e il suo vice Andrera Balestrieri: "All’incontro era presente anche il Consigliere Regionale Andrea Putzu, la cui partecipazione ha testimoniato la vicinanza della Regione Marche al nostro territorio e il suo impegno nel portare le nostre istanze a Palazzo Leopardi è un segno concreto di attenzione e ascolto verso la nostra comunità. La presenza di una filiera istituzionale coesa e attenta rappresenta un elemento fondamentale".